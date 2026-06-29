Závodní herní příslušenství ve slevě! DATART zlevnil parádní MOZA Racing produkty

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky závodních her a máte pocit, že klasický gamepad vám už zkrátka nestačí, zbystřete. DATART totiž odstartoval akci na vybrané příslušenství Moza Racing, tedy značky, která cílí na hráče toužící po podstatně realističtějším zážitku z virtuálních tratí. Ať už vás baví okruhové závody, rallye, formulové speciály, truck simulátory nebo třeba farmářská technika, právě tady najdete výbavu, která dokáže hraní posunout úplně jinam.
Moza Racing je mezi fanoušky sim racingu dobře známým jménem zejména díky produktům s přímým pohonem, kvalitnímu zpracování a širokým možnostem rozšiřování. V akci najdete například kompletní závodní sady s volantem, základnou a pedály, samostatné základny, volanty, pedálové sety i další příslušenství. Nechybí modely pro PC ani vybrané varianty kompatibilní s Xboxem, takže si vyberou jak začínající závodníci, tak i ti, kteří už chtějí doma vybudovat pořádný závodní kokpit.
Sim racing se slevou
Velkým lákadlem jsou především kompletní sady Moza Racing R3 či R5, díky kterým se do světa realistického závodění dostanete bez složitého skládání celé sestavy po jednotlivých dílech. V nabídce jsou ale i výkonnější základny, speciální volanty, pedály s realistickým odporem nebo doplňky pro truckové a letecké simulátory. Zkrátka vše pro ty, kteří nechtějí jen „hrát závody“, ale skutečně řídit.
Akce na vybrané produkty Moza Racing probíhá v DATARTu od 15. června do 15. července 2026, případně do odvolání. Slevy jsou už propsané přímo v cenách vybraných produktů a část sortimentu najdete také na prodejnách DATART. Pokud tedy přemýšlíte, že byste svůj herní setup posunuli na vyšší úroveň, teď je k tomu ideální příležitost.