Co byste měli vědět, než začnete vyrábět příslušenství k mobilům v Číně?

Komerční sdělení: Většina elektroniky a příslušenství k ní se stále vyrábí v Číně. Začali jste uvažovat o tom, že sem začnete dovážet příslušenství k mobilům? Martin Janošík, zakladatel společnosti SPLY, která zajišťuje českým e-shopům kompletní výrobu zboží v Číně, poodhalil, jak tenhle byznys funguje.
1. Alibaba není to pravé
Najdete tu všechno, stejně jako tisíce dalších majitelů e-shopů. Proto s nimi budete bojovat o každou korunu marže, na Alibabě se navíc pohybují i tisíce neověřených dodavatelů a máte mnohdy nulovou záruku kvality. Trendem je vyrábět v Číně vlastní produkty, které vás od konkurence odliší a u kterých si můžete ohlídat kvalitu. Spousta prostředníků také nabízí zprostředkování dodání zboží z Číny, aniž by tam byli fyzicky přítomní – jen rozesílají továrnám maily a přeposílají vám odpovědi, což zvládnete i sami.
2. Základem jsou osobní vazby
Pokud přiletíte přes půl světa osobně, budou s vámi Číňané jednat úplně jinak než po mailu. Návštěvou továrny se zároveň ujistíte, že opravdu existuje. Teprve po osobním setkání vás čínský výrobce začne brát vážně a bude s vámi pravidelně komunikovat. Obchody se tu běžně uzavírají u večeře.
3. Střední továrna je ideál
Nejlepší obchody uděláte se středně velkými továrnami, které jsou zpravidla stabilní, flexibilní a berou vás víc jako partnera. Jejich nevýhodou je, že se v nich často nedomluvíte anglicky. Ideální je vzít s sebou na jednání místního spolupracovníka, který zná jazyk i zvyklosti.
Pro velké továrny jste malá ryba a spolupráce s nimi bývají drahé; navíc nerady naslouchají názorům klientů, protože jsou na své produkty pyšné. Výhodou je, že se tu většinou domluvíte anglicky. Oproti tomu malé a střední továrny jsou za feedback vděčné, jenže malé továrny bývají závislé na jednom člověku a často krachují nebo mizí; výhodou jsou nižší ceny, které jsou ale vyvážené vyšším rizikem.
4. Chcete levné nekvalitní zboží? V Číně už ho nehledejte
Cena práce v Číně vzrostla za posledních 15 let téměř desetinásobně a země momentálně hodně investuje do robotizace a automatizace, aby si udržela kvůli rostoucím mzdám konkurenceschopnost. Zároveň je tu vyšší produktivita práce než v Evropě, často se jede systém 996 – tedy od 9 do 9 hodin 6 dní v týdnu. Čínským továrnám už se dnes nevyplatí vyrábět levné nekvalitní věci, naopak roste počet těch, kterým opravdu záleží na dobré reputaci. Levná výroba se přesunula do Bangladéše, Indie nebo Vietnamu.
5. Vyrobit produkt na míru vás tu vyjde zhruba o třetinu levněji než v Česku
Potřebujete ale někoho, kdo zná místní poměry, má vytvořené vazby ve zdejších továrnách, domluví se v nich čínsky a zkontroluje zboží před odesláním na místě. A také zajistí vše kolem certifikátů, cel a samotné logistiky. Pokud si necháte upravit na míru již existující produkt (např. se svým logem nebo ve svých barvách), počítejte s počáteční investicí na dovoz takto upraveného zboží od 300 000 Kč – záleží na typu produktu. Jestliže chcete vyrábět zcela nový produkt, investice na výrobu na míru a dovoz se pohybují v řádech milionů a časová náročnost je čtyři až osm měsíců.
Zajímají vás detaily výroby na míru v Číně? Kontaktujte společnost SPLY, která s tím má mnohaleté zkušenosti a zajišťuje i kompletní přepravu, cla a dokumentaci.