Vyzkoušeli jsme zajímavé novinky z App Storu. Zaujme aplikace na sny i netradiční focení

Seznam
Dremotto
Dremotto je originální aplikace pro iPhone a Apple Watch, která pomáhá s usínáním prostřednictvím řízených vizualizací a jemných zvukových podnětů. Před spaním si vyberete téma snu, například moře, létání nebo lásku, a aplikace se jej pokusí nenásilně promítnout do vašich snů. Nabízí také statistiky usínání, ranní reflexi snů a plně offline provoz, takže všechna data zůstávají pouze ve vašem zařízení.
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Scratchcam
Tato netradiční aplikace promění obyčejné okamžiky v originální vizuální vzpomínky. Jakmile prstem začnete „škrábat“ bílou plochu na displeji, obraz z fotoaparátu se v daném okamžiku zmrazí a odhalí se pod vaším tahem. Každý nový tah zachytí jiný moment, který se vrství přes ty předchozí, takže vzniká jedinečná koláž složená z několika vteřin reality. Hotové výtvory lze ukládat jako průhledné PNG obrázky a snadno je sdílet například ve Zprávách nebo na sociálních sítích.
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Flowton
Flowton je originální aplikace pro správu času, která kombinuje produktivitu s herními prvky inspirovanými sci-fi. Místo běžných úkolů pracuje s takzvanými „jádry“, do nichž ukládáte produktivně strávený čas pomocí odpočítávání nebo stopek. Produktivní činnost vytváří kolem jader oběžné dráhy, zatímco promarněný čas končí v pomyslné černé díře. Aplikace nabízí přehledné statistiky, sledování návyků, historii produktivity, motivační série i plně offline provoz. Díky netradičnímu zpracování dokáže proměnit plánování dne v zábavnější a přehlednější zážitek.
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Particle
Particle je moderní zpravodajská aplikace, která shromažďuje zprávy z mnoha zdrojů a pomáhá uživatelům lépe pochopit různé pohledy na aktuální dění. Místo dlouhého pročítání článků nabízí stručná shrnutí v několika formátech, včetně jednoduchého vysvětlení složitých témat. Zajímavostí je zobrazení různých názorových perspektiv, interaktivní dotazy ke článkům nebo integrace podcastů s nejdůležitějšími pasážemi přímo u konkrétních zpráv. Nechybí ani personalizovaný přehled novinek, možnost sledovat vybraná témata, osobnosti či média a poslech zpráv v audio podobě.