Recenze Epico UltraBase Qi2 25W 3in1 Fold – Přesně takovou cestovní nabíječku jsem hledal

Pokud používáte iPhone, Apple Watch a AirPods, velmi rychle zjistíte jednu nepříjemnou věc. Ať už jedete na víkend pryč, na dovolenou nebo jen na pracovní cestu, v tašce se vám začnou hromadit kabely, adaptéry a různé nabíječky. Přesně proto mám dlouhodobě rád 3v1 bezdrátové nabíjecí stanice, které za vás tento problém dokáží vyřešit. Háček je však v tom, že většina z nich má jeden zásadní problém. Jsou velké, těžké a na cestování se příliš nehodí.
Právě proto mě zaujala novinka Epico UltraBase Qi2 25W 3in1 Fold, která mi nedávno dorazila na vyzkoušení. Na první pohled totiž vypadá jako produkt, který vznikl přesně pro uživatele Applu, kteří chtějí mít na cestách pořádek a zároveň se nechtějí vzdát rychlého nabíjení. A po několika týdnech používání musím říct, že se jí to daří překvapivě dobře.
Technické specifikace, zpracování a design
Už při vybalení mě potěšilo, že Epico nešetřilo na materiálech. Konstrukce je vyrobena ze zinkové slitiny, díky čemuž působí prémiověji než většina plastových konkurentů. Nabíječka má příjemnou hmotnost, nikde nic nevrže a celý mechanismus skládání působí velmi bytelně. Přesně tak, jak by měl vypadat produkt, který budete neustále skládat a rozkládat.
Velkou výhodou je samotná skládací konstrukce. Ve složeném stavu zabere minimum místa a bez problémů se vejde do kapsy batohu, brašny nebo příručního zavazadla. Přitom po rozložení vznikne plnohodnotná nabíjecí stanice pro tři zařízení současně. Telefon se přichytí pomocí magnetů na horní část, Apple Watch mají vlastní nabíjecí modul a na spodní ploše je místo pro AirPods nebo jiná kompatibilní sluchátka.
Pochvalu si zaslouží také balení. Výrobce totiž přidává nejen 45W USB-C adaptér, ale také 60W USB-C kabel a ochranné cestovní pouzdro, což je detail, který dnes bohužel není samozřejmostí. Mnoho výrobců prodává samotnou nabíječku a zbytek si musíte dokoupit. Tady dostanete skutečně vše potřebné hned po vybalení.
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Testování
První věc, kterou jsem ocenil, byla podpora standardu Qi2 25 W. Pokud tedy vlastníte kompatibilní zařízení (konkrétně iPhone 16 a novější), získáte výrazně rychlejší bezdrátové nabíjení než u starších generací nabíječek. V praxi to znamená, že iPhone nemusí na stojánku ležet půl dne, aby se dostal na použitelnou kapacitu baterie. iPhone 17 Pro jsem tak byl schopný z 0 na 50 % nabít zhruba za 25 minut, což mi přijde hodně solidní výsledek.
Co se týče magnetického uchycení, to nepřekvapivě funguje opravdu dobře. Telefon drží pevně na místě a ani při poklepání na displej nebo používání StandBy režimu jsem neměl pocit, že by se mohl sesunout. A právě StandBy je podle mě jedna z největších předností této nabíječky. Díky možnosti umístit telefon bez problému na výšku i na šířku se z ní během okamžiku stane elegantní noční stolek s hodinami, widgety nebo notifikacemi. Pokud tedy stejně jako já používáte StandBy pravidelně, budete si tuto možnost užívat každý den.
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Potěšilo mě také nabíjení Apple Watch výkonem až 5 W. To sice na papíře nemusí znít jako zásadní rozdíl, ale u novějších modelů včetně Apple Watch Ultra nebo novějších generací klasických Apple Watch je rychlejší dobíjení znát. Hodinky tak často stačí odložit na nabíječku během sprchy nebo večeře a máte vystaráno na další den. A protože nechybí ani nabíjecí ploška pro AirPods, máte k dispozici komplexní nabíjecí řešení.
Co se týče zpracování, velmi praktická je i silikonová základna. Možná to zní jako maličkost, ale právě díky ní zůstává stanice pevně na místě a neklouže po stole při každém sundávání telefonu. Jsou to přesně ty drobné detaily, které odlišují dobře navržený produkt od průměru.
Za dobu testování jsem narazil snad jen na jednu věc, kterou bych zmínil. Kovová konstrukce sice působí luxusně, ale zároveň je o něco těžší než některé plastové alternativy. Na druhou stranu právě díky tomu působí stanice stabilněji a prémiověji, takže to ve výsledku spíše beru jako vlastnost než nevýhodu. Moc se mi líbí i to, že díky systémů kloubů můžete nabíječku jednak snadno složit, ale také si ji různě napolohovat tak, jak vám vyhovuje.
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Resumé
Epico UltraBase Qi2 25W 3in1 Fold je stojánek, který vlastně po pár dnech používání přestanete vnímat, protože se stane součástí každodenní rutiny. Každý večer na něj odložíte iPhone, Apple Watch i AirPods a ráno máte vše připravené k použití. Bez kabelů, bez hledání nabíječek a bez nepořádku na stole.
Nejvíce mě baví kombinace kompaktních rozměrů, kvalitního kovového zpracování a skutečně promyšleného cestovního balení. Přidejte k tomu podporu Qi2 25W bezdrátové nabíjení, kompletní příslušenství v balení a velmi povedený skládací mechanismus a vznikne produkt, který si dokážu představit jak na pracovním stole, tak v batohu na cestách. Pokud tedy hledáte jednu nabíječku pro celý svůj Apple ekosystém a zároveň často cestujete, patří Epico UltraBase Qi2 25W 3in1 Fold k tomu nejzajímavějšímu, co se v této kategorii v poslední době objevilo.
Slevový kód
Pokud vás nabíjecí stojánek zaujal, díky slevovému kódu EPICOLSA25 jej můžete získat o 25 % levněji. Stačí, když tento kód zadáte do pole pro slevový kód a sleva a cena stojánku rázem klesne z 2499 Kč na 1874 Kč. Ale pozor, slevový kód je nastaven na pouhých 10 využití, takže s nákupem rozhodně neotálejte.