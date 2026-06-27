Recenze Spello ForceBoost Display GaN 65W Wall Charger SA65 – Když chcete vědět, jak přesně nabíjíte

Přiznám se, že za poslední roky mi rukama prošly desítky různých nabíječek. Některé byly extrémně výkonné, jiné zase kompaktní, ale jen málokterá dokázala skloubit obojí dohromady. Přesně o to se snaží Spello ForceBoost Display GaN 65W Wall Charger SA65, která na první pohled působí jako další nenápadná nabíječka, po bližším seznámení však ukáže několik zajímavých trumfů. A protože jsem s ní v posledních dnech nabíjel elektroniku prakticky denně, je na čase vás s ní seznámit.
Technické specifikace, zpracování a design
Základem této nabíječky je výkon až 65 W, díky kterému zvládne bez problémů nabíjet nejen smartphony a tablety, ale také většinu moderních notebooků včetně MacBooku Air. Potěší rovněž trojice portů v podobě dvou USB-C a jednoho USB-A konektoru, což znamená, že můžete současně dobíjet telefon, hodinky i notebook bez nutnosti hledat další zásuvku. Samozřejmě je ale počítat s tím, že se celkový nabíjecí výkon rozkládá mezi jednotlivé porty a to konkrétně takto:
- USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W (65W Max)
- USB-C1 + USB-A: 45W + 18W (63W Max)
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 45W + 7,5W + 7,5W (60W Max)
- USB-C2 + USB-A: 24W Max
Velkým lákadlem je použití GaN technologie, která dnes představuje jeden z největších posunů v oblasti nabíjecích adaptérů. Díky nitridu galia mohou být totiž nabíječky menší, efektivnější a zároveň se méně zahřívají. V praxi to znamená, že SA65 nabízí výkon, který bychom ještě před pár lety očekávali od podstatně většího adaptéru.
Co se týče designu, ten je jednoduchý a účelný. Černé plastové provedení nepoutá zbytečně pozornost a díky kompaktním rozměrům se nabíječka bez problémů vejde do batohu, brašny k notebooku nebo třeba do kapsy bundy. Nejzajímavějším prvkem je ale bezpochyby integrovaný displej na čelní straně, který v reálném čase zobrazuje aktuální výkon nabíjení, takže máte okamžitý přehled o tom, kolik energie právě proudí do připojeného zařízení. Je sice trochu škoda, že na displeji vidíte jen celkový výkon, který nabíječka zrovna „posílá“ ven a nikoliv výkon pro jednotlivé porty, nicméně i tak se jedná o solidní upgrade.
Testování
Právě displej je totiž funkcí, kterou jsem si na podobných nabíječkách v poslední době velmi oblíbil. Na první pohled se může sice zdát jako zbytečnost, ale ve skutečnosti dokáže být překvapivě praktický. Když například připojíte MacBook, okamžitě vidíte, zda skutečně čerpá vyšší výkon a tedy zda se nabíjí nejrychleji, jak jen může. Stejně tak snadno poznáte, zda telefon využívá rychlé nabíjení nebo se z nějakého důvodu nabíjí pomaleji, přičemž tento důvod je zpravidla současná úroveň jeho nabití (kdy v situaci, kdy je telefon téměř vybit nebo naopak téměř nabit samozřejmě maximální nabíjecí výkon nevyužívá).
V běžném provozu jsem nejvíce oceňoval univerzálnost. Doma často řeším situaci, kdy potřebuji současně dobít více zařízení, ale zásuvek a adaptérů nazbyt úplně není. Místo tří různých adaptérů tak naštěstí nyní stačí jediná nabíječka a tři kabely, čímž hravě vyřešíte to, na co jste dříve potřebovali nabíječky tři, což je za mě komfort, který člověk začne brát jako samozřejmost až ve chvíli, kdy se vrátí ke staršímu řešení.
Fotogalerie
Příjemně překvapilo také zahřívání. Přestože jde o 65W model, u kterého bych upřímně už nějaké to zahřátí čekal (tedy minimálně u standardních nabíječek), teploty u tohoto modelu zůstávají díky GaN technologii na velmi rozumné úrovni. Nabíječka je sice při vyšším zatížení teplá, ale nikdy nepůsobí dojmem, že by pracovala na hraně svých možností.
Velkou výhodou je také cestovní použití. Když vyrážím na několik dní pryč, snažím se samozřejmě minimalizovat množství příslušenství v batohu. V takové chvíli dává podobná nabíječka perfektní smysl, protože nahradí několik adaptérů najednou a zároveň nabídne dostatečný výkon i pro notebook. Zároveň vám ušetří místo v batohu, případně starosti s tím, zda jste si s sebou ať už doma či na hotelu zabalili vše potřebné.
Pomyslnou třešinkou na dortu, kterou jakožto uživatel sice úplně „neotestujete“, ale je dobré o ní vědět, je i bezpečnostní výbava. Výrobce myslí u tohoto modelu na ochranu proti přepětí, přetížení, přehřátí i zkratu, takže se nemusíte obávat nechávat připojená drahá zařízení bez dozoru. Ve výsledku se tak bavíme o bezpečném, výkonném a rozměrově příjemném adaptéru, který dává nejen při cestování smysl.
Jedinou nevýhodou může být pro někoho jednodušší displej, který je ukazatelem skutečně jen celkového výkonu, který nabíječka v danou chvíli poskytuje. To sice ve výsledku stačí pro celkový obrázek, pro komplexnější pochopení nabíjení by se však určitě hodila možnost přepínání zobrazení výkonu pro jednotlivé porty.
Resumé
Spello ForceBoost Display GaN 65W Wall Charger SA65 je nabíječka, která možná na první pohled nevypadá nijak výjimečně, ale v každodenním používání dokáže výrazně zpříjemnit život. Kombinace vysokého výkonu, trojice portů, kompaktního provedení a praktického displeje z ní dělá velmi univerzální nabíječku pro domácnost i cestování.
Pokud tedy hledáte jeden adaptér pro iPhone, iPad, MacBook Air nebo většinu dalších moderních zařízení s USB-C, jen těžko budete hledat důvod, proč po podobném řešení nesáhnout. Nejvíce ji ocení uživatelé, kteří chtějí mít na stole či v batohu co nejméně příslušenství, ale zároveň nechtějí dělat kompromisy ve výkonu. Právě v tom totiž ForceBoost Display GaN 65W působí jako velmi povedený univerzál.
Slevový kód
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