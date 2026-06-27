Novinky od Fosi Audio: MagSafe sluchátkový zesilovač pro iPhone i herní zvukovka pro náročné hráče

Fosi Audio MD3 MagDac je novinka, která bude dávat velký smysl především uživatelům iPhonů. Jde o přenosný D/A převodník a sluchátkový zesilovač s MagSafe uchycením, takže jej stačí jednoduše přicvaknout na zadní stranu telefonu a vyrazit. Žádné volně visící adaptéry, žádné zbytečné komplikace – jen kompaktní řešení pro kvalitnější poslech na cestách, v práci i doma.
Uvnitř MD3 pracuje D/A převodník ES9039Q2M a sluchátkový zesilovač se symetrickým výstupem, který nabídne výkon až 180 mW × 2. Potěší také dvojice USB-C konektorů, díky kterým lze poslouchat hudbu a zároveň telefon nabíjet. K dispozici jsou 3,5mm i 4,4mm výstupy, takže MD3 osloví jak uživatele běžných kabelových sluchátek, tak majitele náročnějších IEM modelů. Praktickým bonusem je personalizovatelný displej, na který lze nahrát vlastní obrázky, emotikony nebo animace. Doporučená maloobchodní cena Fosi Audio MD3 MagDac je 3 990 Kč.
Druhou novinkou je Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp, tedy herní zvuková karta, D/A převodník a sluchátkový zesilovač v jednom. Tenhle model je pecka hlavně pro hráče, kteří chtějí ze svého herního zvuku vytěžit víc než jen základní výstup z počítače nebo konzole. C3 podporuje 7.1 zvuk a díky technologii StepSense umí v reálném čase zvýraznit kroky soupeřů, což může být ve FPS hrách zásadní výhoda.
Fosi Audio C3 ale není jen o soutěžním hraní. Díky kvalitním komponentům, čipům XMOS a zesilovačům TI nabídne čisté HiFi podání i při poslechu hudby nebo sledování filmů. Nechybí potlačení šumu pro čistší hlasovou komunikaci, vlastní zvukové presety ani možnost ladění přes přehledné rozhraní v prohlížeči bez nutnosti instalace dalšího softwaru. C3 je kompatibilní s PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, náhlavními soupravami i stolními reproduktory, takže jde o univerzální upgrade pro hráče i každodenní multimediální zábavu. Doporučená maloobchodní cena Fosi Audio C3 Gaming Sound Card & DAC/Amp je 3 990 Kč.
Více informací o obou novinkách naleznete na e-shopu distributora Perfect Things.