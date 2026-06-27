DATART zlevnil špičkové kamery Insta360. Teď je pořídíte za výrazně lepší ceny

Komerční sdělení: Pokud rádi natáčíte videa z cest, sportovních aktivit nebo si jen chcete uchovat vzpomínky v co nejlepší kvalitě, právě teď je ideální čas pořídit si novou techniku. DATART totiž spustil časově omezenou akci na vybrané produkty Insta360, díky které lze výhodněji pořídit nejen špičkové 360° kamery, ale také akční kamery, stabilizátory pro mobilní telefony, mikrofony či dokonce drony. Sleva je navíc započítána přímo v ceně, takže není potřeba zadávat žádné slevové kódy ani čekat na cashback.
Akce běží od 23. června do 14. července 2026 nebo do vyprodání zásob a zahrnuje celkem 37 vybraných produktů značky Insta360. V nabídce nechybí nejnovější 360° kamery řady X5 a X4, populární modely Ace Pro a Ace Pro 2, kompaktní kamery GO, stabilizátory Flow 2 a Flow 2 Pro ani nové drony Antigravity A1 v několika konfiguracích. Řada produktů je navíc dostupná s dopravou zdarma a některé balíčky obsahují i zajímavé dárky.
Velkou pozornost si zaslouží například Insta360 X5, která umožňuje natáčet 360° video až v 8K rozlišení a pořizovat fotografie s rozlišením 72 Mpx. Pokud hledáte spíše klasickou akční kameru, zajímavou volbou může být Ace Pro 2 s výklopným displejem, podporou 8K videa a pokročilou stabilizací obrazu. Pro tvůrce obsahu na sociální sítě pak mohou být ideální kompaktní kamery GO Ultra nebo stabilizátory Flow 2 Pro, které díky inteligentnímu sledování objektů výrazně usnadní natáčení z ruky.
Nezapomnělo se ani na fanoušky létání. Do akce se dostaly také nové drony Insta360 Antigravity A1, které nabídnou záznam až v 8K rozlišení, fotografie s rozlišením 55 Mpx, dosah až 6 kilometrů a podle zvolené verze také výdrž ve vzduchu až 39 minut.
Pokud jste tedy už delší dobu přemýšleli nad tím, že posunete kvalitu svých videí na vyšší úroveň, nynější akce DATARTu rozhodně stojí za pozornost. Kompletní nabídku zlevněných produktů Insta360 najdete na webu DATARTu i ve vybraných kamenných prodejnách.