Legendární pecka, na které vyrostly miliony z nás, je nyní zcela zdarma. Tohle si musíte stáhnout

Hrajete rádi videohry? Pak by vás neměla minout dvojice titulů, které rozdává ode dneška až do příštího čtvrtka Epic Games Store. Opět se totiž jedná o zajímavé kousky, které si rozhodně zaslouží minimálně zařazení do vaší herní knihovny a v ideálním případě pak test na dlouhé hodiny.
RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition
Pokud jste někdy snili o tom, že si postavíte vlastní zábavní park přesně podle svých představ, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition je přesně tou hrou, která vám to umožní. Kromě stavby horských drah se totiž staráte i o finance, zaměstnance, atrakce nebo spokojenost návštěvníků. Complete Edition navíc obsahuje obě velká rozšíření Soaked! a Wild!, díky kterým můžete budovat vodní parky i zoologické zahrady. Obrovskou výhodou je také možnost projet se na vlastních atrakcích z pohledu první osoby, což bylo ve své době něco naprosto výjimečného. Hra nabízí obrovskou svobodu a kreativitu, díky čemuž dokáže zabavit na desítky hodin.
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Potěší i pestrá kampaň s různorodými scénáři, které postupně prověří vaše manažerské schopnosti. Přestože už má titul nějaký ten rok na krku, díky upravené Complete Edition stále vypadá velmi dobře a na moderních počítačích běží bez problémů. Ovládání je intuitivní a rychle si na něj zvyknete, takže se do budování můžete pustit prakticky okamžitě. Největší kouzlo ale spočívá v tom, že žádné dva parky nebudou nikdy stejné a fantazii se zde meze prakticky nekladou. Pokud máte rádi budovatelské strategie, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition patří i dnes mezi tituly, které stojí za vyzkoušení.
Voidwrought
Pokud naopak dáváte přednost temnější atmosféře a náročnější hratelnosti, mohl by vás zaujmout Voidwrought. Jde o akční metroidvanii zasazenou do rozpadajícího se světa plného prastarých ruin, děsivých bytostí a tajemství čekajících na odhalení. V roli záhadné bytosti známé jako Simulacrum budete prozkoumávat rozsáhlé propojené lokace, odemykat nové schopnosti a postupně se dostávat do dříve nepřístupných oblastí. Soubojový systém je svižný, vyžaduje přesné načasování a za chyby se zde poměrně tvrdě platí. Velkou předností hry je ručně kreslené zpracování, které v kombinaci s pochmurnou hudbou vytváří opravdu působivou atmosféru.
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Nechybí ani souboje s rozměrnými bossy, kteří prověří nejen vaše reflexy, ale i trpělivost. Postup hrou si navíc můžete částečně přizpůsobit díky různým relikviím a vylepšením, které ovlivňují herní styl. Právě průzkum světa a hledání skrytých cest patří mezi nejsilnější stránky Voidwrought a odměňuje zvídavé hráče na každém kroku. Pokud patříte mezi fanoušky her jako Hollow Knight nebo Blasphemous, budete se zde cítit jako doma. Voidwrought je zkrátka povedená metroidvania, která sází na výbornou atmosféru, náročné souboje i radost z objevování.