DATART drtí ceny! Slevy až 50 % zlevňují elektroniku i spoustu dalších produktů

Komerční sdělení: Pokud jste si v posledních týdnech říkali, že by to chtělo nový telefon, televizi, notebook, sluchátka nebo třeba pomocníka do domácnosti, možná je ideální chvíle přestat jen přemýšlet a začít vybírat. V DATARTu totiž stále probíhá velká akce DATART nákupy, díky které lze na vybraném zboží ušetřit až 50 %. A co je možná ještě zajímavější, slevy se netýkají jen několika vybraných produktů, ale zasahují napříč prakticky celým sortimentem.
Akce běží až do 31. července nebo do vyprodání zásob a zahrnuje desítky kategorií od mobilních telefonů přes televizory, notebooky, sluchátka a herní příslušenství až po velké a malé domácí spotřebiče. Zatímco například mobilní telefony, notebooky či velké spotřebiče lze pořídit se slevou až 20 %, televizory, fotoaparáty nebo kávovary jsou zlevněny až o 30 %. Ještě zajímavěji pak vypadají kategorie jako audio technika, sluchátka, osobní péče nebo osvětlení, kde slevy dosahují až 40 %. Absolutním rekordmanem je pak příslušenství pro mobilní telefony, tablety a nositelnou elektroniku, kde lze ušetřit až polovinu původní ceny.
Právě široký záběr akce je tím, co z ní dělá jednu z nejzajímavějších slevových událostí letošního léta. Nejde totiž o výprodej jedné konkrétní kategorie, ale o příležitost vybavit domácnost, pracovní stůl i zábavu na dovolenou za výrazně výhodnější ceny.
Pokud tedy plánujete nákup nové elektroniky nebo jen čekáte na správný moment pro výměnu staršího zařízení, vyplatí se nabídku DATARTu minimálně projít. Některé slevy jsou opravdu velmi zajímavé a vzhledem k tomu, že akce platí jen do konce července nebo do vyprodání zásob, nemusí být nejlepší nabídky dostupné věčně.