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iStores pozýva na slávnostné otvorenie novej predajne Apple Premium Partner v Europa SC Banská Bystrica

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Tisková zpráva: Milovníci Apple technológií sa majú na čo tešiť. Už 26. júna otvorí iStores v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici svoju novú predajňu v prestížnom štandarde Apple Premium Partner (APP). Pri príležitosti otvorenia čakajú návštevníkov atraktívne ceny na vybrané produkty Apple a príslušenstvo, súťaže o hodnotné ceny a zaujímaví hostia z rôznych oblastí kreatívy, biznisu a dobrodružstva.

iStores pôsobí v Europa SC už niekoľko rokov, no nová predajňa prinesie zákazníkom ešte modernejšie prostredie, širšie možnosti prezentácie produktov a služby podľa najnovších štandardov spoločnosti Apple. Status Apple Premium Partner predstavuje najvyššiu úroveň autorizovaného Apple predajcu a prináša zákazníkom ešte lepší zážitok z objavovania Apple ekosystému.

Počas slávnostného otvorenia bude pripravený celodenný program vrátane workshopov a prezentácií hostí, ktorí ukážu, ako využívajú technológie Apple vo svojej profesii aj každodennom živote. Medzi hosťami nebude chýbať dizajnér a umelec Martin Bajaník, pilot vrtuľníka, potápač a fotograf Tomáš Kika, grafik a tvorca Adrián Ferda či retail development manažér iStores pre Česko a Slovensko František Paikrt, ktorý návštevníkom predstaví koncept Apple Premium Partner a služby, ktoré prináša.

Pri otvorení budú pripravené aj zaujímavé ponuky na vybrané produkty. Medzi najatraktívnejšie patria napríklad:

  • iPhone 15 za 599 €
  • iPhone 17 256 GB za 877 €
  • MacBook Air 13″ s čipom M4 za 777 €
  • iPad 11″ Wi-Fi 128 GB za 333 €
  • Apple Watch SE 3 už od 219 €
  • Apple Watch Series 11 už od 339 €
  • Apple Watch Ultra 3 za 799 €
  • AirPods (4. gen.) už za 99 €
Výrazné zľavy sa budú týkať aj obľúbeného príslušenstva. Návštevníkov môžu zaujať napríklad bezdrôtové slúchadláJBL Tune 660BTNC za 39 €, reproduktor Harman Kardon Luna za 99 €, nabíjacie stanice Belkin s MagSafe už od 29 € alebo prémiové remienky Nomad pre Apple Watch.Slávnostné otvorenie novej predajne iStores Apple Premium Partner sa uskutoční 26. júna o 10.00 v Europa SC Banská Bystrica. Všetci fanúšikovia Apple technológií sú srdečne pozvaní prísť si pozrieť nový priestor, vyskúšať najnovšie produkty a zažiť atmosféru otvorenia na vlastnej koži. Všetky informácie nájdete na http://www.istores.sk/europa.

fotka APP KE otvorenie
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