iStores pozýva na slávnostné otvorenie novej predajne Apple Premium Partner v Europa SC Banská Bystrica

Tisková zpráva: Milovníci Apple technológií sa majú na čo tešiť. Už 26. júna otvorí iStores v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici svoju novú predajňu v prestížnom štandarde Apple Premium Partner (APP). Pri príležitosti otvorenia čakajú návštevníkov atraktívne ceny na vybrané produkty Apple a príslušenstvo, súťaže o hodnotné ceny a zaujímaví hostia z rôznych oblastí kreatívy, biznisu a dobrodružstva.
iStores pôsobí v Europa SC už niekoľko rokov, no nová predajňa prinesie zákazníkom ešte modernejšie prostredie, širšie možnosti prezentácie produktov a služby podľa najnovších štandardov spoločnosti Apple. Status Apple Premium Partner predstavuje najvyššiu úroveň autorizovaného Apple predajcu a prináša zákazníkom ešte lepší zážitok z objavovania Apple ekosystému.
Počas slávnostného otvorenia bude pripravený celodenný program vrátane workshopov a prezentácií hostí, ktorí ukážu, ako využívajú technológie Apple vo svojej profesii aj každodennom živote. Medzi hosťami nebude chýbať dizajnér a umelec Martin Bajaník, pilot vrtuľníka, potápač a fotograf Tomáš Kika, grafik a tvorca Adrián Ferda či retail development manažér iStores pre Česko a Slovensko František Paikrt, ktorý návštevníkom predstaví koncept Apple Premium Partner a služby, ktoré prináša.
Pri otvorení budú pripravené aj zaujímavé ponuky na vybrané produkty. Medzi najatraktívnejšie patria napríklad:
- iPhone 15 za 599 €
- iPhone 17 256 GB za 877 €
- MacBook Air 13″ s čipom M4 za 777 €
- iPad 11″ Wi-Fi 128 GB za 333 €
- Apple Watch SE 3 už od 219 €
- Apple Watch Series 11 už od 339 €
- Apple Watch Ultra 3 za 799 €
- AirPods (4. gen.) už za 99 €