AST SpaceMobile připojí běžné mobilní telefony k satelitům a nabídne revoluční mobilní síť

Představa, že ztratíte signál uprostřed hor, na moři nebo během dlouhé cesty pouští, možná brzy zmizí. Nová generace satelitních mobilních sítí totiž slibuje něco, co ještě před několika lety znělo jako sci-fi. Běžný smartphone se připojí přímo k satelitu bez speciální antény, externího příslušenství nebo nové technologie. Za projektem stojí společnost AST SpaceMobile, která společně s největšími mobilními operátory světa buduje síť satelitů schopných komunikovat přímo s klasickými telefony. Pokud bude projekt úspěšný, může zásadně změnit fungování mobilních sítí a prakticky odstranit místa bez signálu.
Dnešní mobilní telefony jsou závislé na pozemních vysílačích. Jakmile se uživatel dostane mimo jejich dosah, objeví se známá hláška „Žádná služba“ nebo „SOS“. Nová technologie ale funguje jinak. Satelity umístěné na nízké oběžné dráze Země (LEO) dokážou komunikovat přímo s běžnými smartphony prostřednictvím standardních mobilních frekvencí. Uživatel tak nepotřebuje speciální satelitní telefon ani žádnou dodatečnou výbavu. Cílem je umožnit telefonování, posílání zpráv i mobilní data prakticky kdekoliv na planetě.
Projekt podporují největší operátoři světa
Projekt nezůstává pouze na papíře. AST SpaceMobile spolupracuje s některými z největších telekomunikačních společností světa.
- AT&T (USA)
- Verizon (USA)
- Vodafone (Evropa a další trhy)
- desítky dalších regionálních operátorů
Díky využití existujícího mobilního spektra by měla být integrace do současných sítí výrazně jednodušší než budování zcela nové infrastruktury.
Další satelity míří na oběžnou dráhu
Významným krokem bylo červnové vypuštění satelitů BlueBird 8, BlueBird 9 a BlueBird 10, které rozšiřují vznikající konstelaci AST SpaceMobile. Každý nový satelit zvětšuje oblast pokrytí a zároveň zvyšuje kapacitu celé sítě. Firma počítá s tím, že postupně vybuduje globální infrastrukturu schopnou poskytovat mobilní služby prakticky na každém místě planety. První komerční služby se mají zaměřit především na hlasové hovory, textové zprávy a základní datové přenosy. Pokud se technologie osvědčí, mohla by výrazně pomoci lidem žijícím v odlehlých oblastech nebo cestovatelům, kteří se pravidelně pohybují mimo dosah klasických vysílačů. Výhodu mohou získat také:
- horské oblasti,
- oceány a lodní doprava,
- pouště,
- odlehlé venkovské regiony,
- místa postižená přírodními katastrofami, kde byla zničena pozemní infrastruktura.
Právě krizové situace jsou jedním z hlavních důvodů, proč se o satelitní komunikaci zajímají nejen operátoři, ale i vlády a záchranné složky.
Apple, Samsung i další výrobci už stejným směrem vykročili
Satelitní komunikace už není úplnou novinkou. Apple nabízí od modelů iPhone 14 nouzovou satelitní komunikaci pro přivolání pomoci a posílání zpráv ve vybraných zemích. Podobným směrem se vydávají i další výrobci telefonů včetně Samsungu. Rozdíl je ale zásadní. Současná řešení slouží především pro nouzové situace, zatímco AST SpaceMobile chce nabídnout běžné telefonování a mobilní data bez jakýchkoliv úprav telefonu. Odborníci jsou zatím opatrní. Přestože satelitní sítě rychle postupují vpřed, klasické pozemní vysílače mají stále výrazně vyšší kapacitu a nižší latenci. Ve velkých městech, kde se pohybují miliony lidí, zůstanou mobilní základnové stanice ještě dlouhé roky nenahraditelné. Realističtější scénář počítá s kombinací obou technologií. Ve městech budou dominovat tradiční 5G a budoucí 6G sítě, zatímco satelity zajistí pokrytí tam, kde se stavba vysílačů ekonomicky nevyplatí nebo není technicky možná.
Pokud budou plány AST SpaceMobile a dalších společností úspěšné, výraz „bez signálu“ může během několika let získat úplně nový význam. Mobilní telefon se totiž nebude spoléhat pouze na nejbližší vysílač, ale bude mít doslova přímou linku do vesmíru. Pro miliardy uživatelů by to znamenalo spolehlivější komunikaci, větší bezpečnost při cestování a dostupnost mobilních služeb prakticky kdekoliv na Zemi. Technologie, která ještě nedávno patřila pouze satelitním telefonům za tisíce dolarů, se tak může stát běžnou součástí každého smartphonu.