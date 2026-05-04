Apple dominuje satelitům v mobilech. To nejdůležitější teprve přijde

Když Apple před pár lety poprvé přinesl satelitní konektivitu do iPhone, působilo to spíš jako zajímavý bonus pro krizové situace. Dnes se ale ukazuje, že šlo o mnohem důležitější krok, než se na první pohled zdálo. Podle aktuální zprávy Counterpoint Research totiž iPhony tvořily v roce 2025 zhruba 72 % všech prodaných smartphonů se satelitním připojením. Jinými slovy, Apple si v této oblasti drží jasné prvenství a konkurence zatím jen dohání náskok.
Za Applem následuje Samsung, ale s výrazným odstupem. Zbytek trhu pak tvoří menší hráči jako Huawei nebo Google. Zajímavější než samotná čísla je ale to, jak rozdílně jednotlivé firmy k satelitům přistupují.
Apple si jede vlastní cestu a sází na úzkou integraci hardwaru a softwaru, což mu umožňuje nabídnout funkce, které fungují hned a bez kompromisů. Naopak velká část Android světa se snaží sjednotit kolem standardu NTN, který má do budoucna proměnit satelity v jakési prodloužení klasických mobilních sítí. A právě tady se láme chleba. Dnes totiž satelitní konektivita slouží hlavně pro nouzové zprávy a základní komunikaci. To je sice skvělé, ale pro masové rozšíření to jednoduše nestačí. Chybí takzvaný „killer feature“, který by lidi přesvědčil, že tohle opravdu potřebují každý den.
Do budoucna by se to ale mohlo změnit. Nové standardy mají přinést širší využití napříč aplikacemi a postupně dostat satelitní připojení i do levnějších telefonů. A jakmile se tohle stane, může se z dnešní okrajové funkce stát naprostý standard. Důležitou roli v tom hrají i partnerství. Apple spolupracuje se společností Globalstar, zatímco operátoři jako T-Mobile nebo AT&T se spojují s hráči typu SpaceX. Právě tahle propojení budou rozhodovat o tom, jak rychle se technologie rozšíří mezi běžné uživatele.
Podle odhadů by se do roku 2030 mohl podíl telefonů se satelitní konektivitou vyšplhat až na 46 %. A i když se do hry postupně zapojí více výrobců, Apple má zatím výhodu v tom, že byl u toho jako první a dokázal technologii dostat mezi lidi v reálné podobě. Z mého pohledu jsme tak teprve na začátku. Satelit v mobilu dnes možná vnímáme jako pojistku pro extrémní situace, ale za pár let se klidně může stát něčím, bez čeho si běžné používání ani nedokážeme představit.