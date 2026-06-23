Apple se otřese v základech. Nastupující šéf chce vrátit designérskému týmu ztracenou moc

Mark Gurman z agentury Bloomberg vydal nejnovější vydání svého newsletteru Power On, ve kterém se podrobně ohlíží za uplynulou dekádou firemní struktury Applu. Popisuje v něm, jak v éře Tima Cooka postupně slábl vliv legendárního designérského týmu na nejvyšších úrovních vedení. Tento úpadek odstartoval odchod šéfdesignéra Jonyho Ivea a následný odliv klíčových talentů, což vyústilo v situaci, kdy finanční a provozní oddělení začala mít stále silnější slovo v tom, jakým směrem se budou produkty ubírat. Gurman však věří, že nastupující generální ředitel John Ternus se chystá tento vztah od základu restartovat a znovu potvrdit klíčový význam designu pro budoucnost celé společnosti.
Od absolutní moci k podřízenému postavení
Když Jony Ive ze společnosti odešel, dohled nad designérským týmem převzal tehdejší provozní ředitel Jeff Williams. To znamenalo obrovský otřes oproti předchozímu režimu, v němž Iveova skupina průmyslového designu diktovala produktový plán společnosti striktně shora dolů. Tento jedinečný stav byl popsán už v roce 2011 v biografii Steva Jobse od Waltera Isaacsona, kde Jobs otevřeně přiznal, že Ive má v Applu větší operační moc než kdokoliv jiný kromě něj samotného, protože to tak sám nastavil.
Dnešní realita má k tomuto ideálu nesmírně daleko. Mnozí jsou přesvědčeni, že Apple design v podstatě degradoval a podřídil jej provozní divizi. Firma v současnosti dokonce ani nemá obsazenou pozici seniorního viceprezidenta pro design a teprve nedávno přidala na svou oficiální stránku vedení profily šéfdesignérů Molly Anderson a Stevea Lemaye.
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Nový šéf se vrací ke kořenům
Nastupující generální ředitel John Ternus, u něhož se obecně očekává mnohem větší osobní zapojení do vývoje samotných produktů, než jaké vykazoval Tim Cook, chce autoritu designérů podle všeho obnovit. Podle Gurmana již Ternus strávil značné množství času přímo s týmem průmyslového designu, čímž se intenzivně připravuje na oficiální převzetí žezla, které ho čeká 1. září. Sám Ternus se nechal slyšet, že nejkrásněji navrženou věcí, kterou většina zákazníků vlastní, je právě produkt od Applu, a že osobně dohlédne na to, aby to tak zůstalo i nadále.
Navenek už PR oddělení Applu prezentuje Ternuse jako hlavní tvář nedávných designových úspěchů, mezi které patří například nový MacBook Neo. Prvním velkým veřejným úkolem nového šéfa po oficiálním nástupu do funkce přitom nebude nic menšího než představení zcela nového ohebného iPhonu, kterého se dočkáme na ostře sledované podzimní tiskové konferenci.