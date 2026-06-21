El Niño je zpátky. Co to znamená pro ceny kakaa, kávy a cukru?

Komerční sdělení: El Niño je zpět. Po japonské meteorologické agentuře jeho návrat oficiálně potvrdila i americká NOAA. Meteorologové očekávají, že během druhé poloviny roku bude dále sílit a existuje reálná šance, že se zařadí mezi nejsilnější jevy posledních desetiletí. Pro komoditní trhy to není jen další zpráva o počasí. V minulosti totiž El Niño opakovaně zasáhlo úrodu některých z nejdůležitějších plodin na světě a výrazně ovlivnilo jejich ceny.
Zjednodušeně řečeno, El Niño mění rozložení srážek a teplot po celé planetě. Někde přináší sucho, jinde nadprůměrné srážky. Právě proto ho investoři na komoditních trzích tak pozorně sledují. Když se zhorší počasí v regionu, na kterém závisí velká část světové produkce, ceny mohou reagovat velmi rychle.
Zdroj: Investiční aplikace XTB
Jednou z nejcitlivějších komodit je kakao. Většina světové produkce pochází z Ghany a Pobřeží slonoviny. Právě západní Afrika patří mezi regiony, které jsou během jevu El Niño náchylné k výkyvům počasí. Nejprve se mohou objevit nadprůměrné srážky podporující šíření chorob a později období sucha a vysokých teplot. Takový vývoj již v minulosti přispěl ke slabší úrodě a prudkému růstu cen kakaa. Důležité je také načasování. Hlavní africká sezóna začíná v říjnu, tedy v období, kdy by se účinky jevu El Niño mohly projevit v plné míře.
Zdroj: Investiční aplikace XTB
U kávy je situace o něco složitější. Brazílie, největší producent arabiky na světě, právě sklízí úrodu. Ačkoli se ještě nedávno hovořilo o velmi silné produkci, ceny v posledních týdnech opět rostou. Důvodem jsou deště, které zpomalují sklizeň, zhoršují kvalitu části úrody a zároveň nízké zásoby arabiky na burze ICE. Trh se tak momentálně více zabývá aktuální nabídkou než optimistickými odhady produkce.
Ještě zajímavější je pohled do budoucnosti. Nejdůležitější období pro budoucí úrodu nastává v září a říjnu, kdy kávovníky kvetou. Pokud by El Niño přinesl do Brazílie sucho právě v tomto období, mohlo by to negativně ovlivnit úrodu v příští sezóně. U odrůdy Robusta se pozornost soustředí zejména na Vietnam, kde El Niño v minulosti často přinášelo nedostatek srážek a slabší sklizeň.
Zajímavý vývoj zaznamenává i cukr. Během jevu El Niño v letech 2023 a 2024 se investoři obávali výrazného poklesu produkce v Indii a Thajsku. Obě země totiž zasáhly slabší monzuny a horší podmínky pro pěstování cukrové třtiny. Situaci částečně zmírnila silná brazilská sklizeň, která pomohla pokrýt část globálního výpadku.
Tentokrát se pozornost opět obrací k Asii. Pokud by monzuny v Indii a Thajsku zklamaly podobně jako před několika lety, produkce cukru by mohla opět klesnout. Trh navíc sleduje i rozhodnutí brazilských producentů, kteří mohou část cukrové třtiny přesměrovat na výrobu etanolu namísto cukru.
El Niño však není jen příběhem kakaa, kávy a cukru. Rizika představuje i pro rýži v jihovýchodní Asii, palmový olej v Indonésii a Malajsii či pšenici v Austrálii. Každá komodita reaguje jinak a záleží na konkrétním regionu, aktuálních zásobách i stavu poptávky.
Právě proto neexistuje jednoduché pravidlo, že El Niño automaticky znamená růst cen všech komodit. Jedno je však jisté. Po jeho oficiálním návratu se počasí opět stává jedním z nejdůležitějších faktorů, které budou v nejbližších měsících ovlivňovat vývoj na komoditních trzích. Pokud se současné prognózy naplní, druhá polovina roku 2026 může přinést cenové pohyby, které překročí obvyklou sezónní volatilitu. A to u více komodit současně.
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