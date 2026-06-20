Je vesmír budoucností investování? Poznejte SpaceX, ale i jiné firmy z této oblasti.

Komerční sdělení: Máme za sebou vstup společnosti SpaceX na burzu a během prvního dne akcie vzrostly přibližně o 20 %. SpaceX se díky tomu stala sedmou největší firmou na světě. Nejedná se však o jedinou společnost, která v této oblasti podniká. Existuje totiž několik firem, které se této oblasti věnují – například Rocket Lab, Virgin Galactic, Momentus, Velo3D nebo AST SpaceMobile. Na tyto společnosti se blíže podívali Tomáš Vranka, Filip Galko a Miloš Dugovič v posledním díle Povídání o Small Caps.
Všechny tyto firmy podnikají primárně v oblasti vesmíru, i když každá z nich v zásadě dělá něco jiného. Společnost Rocket Lab patří mezi nejznámější růstové příběhy v tomto sektoru. Tato firma provozuje rakety, například Electron, které poskytují komerční služby pro malé satelity, které potřebují rychlé a flexibilní vypuštění na oběžnou dráhu. Kromě samotných raket se podnikání firmy rozšiřuje i na výrobu kosmických komponentů a systémů, které prodává i jiným společnostem. Dlouhodobou ambicí firmy je konkurovat právě SpaceX v segmentu opakovaně použitelných raket.
Virgin Galactic je zase průkopníkem v oblasti komerční vesmírné turistiky. Zjednodušeně řečeno, tato firma bude provozovat zážitkové lety do vesmíru pro lidi, kteří jsou ochotni za tento zážitek zaplatit. Virgin používá letadla, která nestartují z rampy, ale jsou vynášena jiným letadlem do výšky. Následně se oddělí a pomocí vlastního motoru se dostanou do vesmíru. Cestující si pak užijí krásný výhled, ale na pár minut i stav beztíže. Virgin tedy chce v budoucnu z vesmíru udělat další turistickou destinaci.
Momentus se ve vesmíru zaměřuje na umístění satelitů na přesné místo. Většina nosných raket totiž funguje tak, že satelit sice dopraví do vesmíru, ale pouze na určité místo, odkud se následně musí dostat na jiné místo, odkud začne fungovat. Momentus tedy provozuje orbitální plavidla, která satelity dopraví na potřebné místo.
Další zajímavou společností je Velo3D. Ta sice nevyrábí rakety ani nelétá do vesmíru, ale provozuje technologii, díky níž lze vyrábět složité komponenty, které se v raketách používají. Konkrétně se jedná o systém pokročilého 3D tisku, díky kterému lze vytvářet opravdu složité a odolné součástky, které ve svých motorech používá i právě SpaceX.
AST SpaceMobile zase provozuje jeden z nejambicióznějších projektů v oblasti telekomunikací. Firma totiž stojí za sítí satelitů, které umožní připojení běžných smartphonů k internetu a mobilním službám i na odlehlých místech.
Pokud však investor nechce spekulovat s konkrétními společnostmi, vhodnou volbou může být ETF. Jedním z nejznámějších je ETF s tickerem JEDI, které sdružuje větší množství vesmírných firem. Výhodou takového přístupu je větší míra jednoduchosti, nevýhodou je naopak to, že investor je odkázán na to, jaké firmy správce do ETF vybere.
Více o těchto společnostech se dozvíte také v nejnovější epizodě Povídání o Small Caps od XTB.
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