Geniální aplikace, které okamžitě změní váš iPhone. Vyřeší otravné každodenní problémy

Seznam
Text to Calendar
Zapsat si schůzku do kalendáře obvykle znamená několik klepnutí a přepínání mezi poli. Text to Calendar tohle všechno zjednodušuje na jediný krok. Stačí napsat běžnou větu typu „kontrola u lékaře v pondělí v 9:30“ a aplikace sama rozpozná čas, datum i další detaily. Před uložením je samozřejmě možné vše doladit, nastavit připomínky nebo opakování. Výhodou je i důraz na soukromí – veškeré zpracování probíhá lokálně na zařízení, bez účtů a bez odesílání dat jinam.
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Mealify
Plánování jídel často končí improvizací v obchodě. Mealify tomu dává jasný řád. Nabízí týdenní přehled jídel, z něhož automaticky vytvoří nákupní seznam se všemi surovinami. Ten lze snadno sdílet, upravovat nebo odškrtávat přímo při nákupu. Kromě vlastní databáze receptů umožňuje přidat i ty oblíbené z domova. Všechna data zůstávají uložená v zařízení a aplikace funguje i offline, což oceníš třeba na cestách nebo v obchodě bez signálu.
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Vidyl
Pokud si z videí, přednášek nebo jiných nahrávek chcete ponechat jen zvukovou stopu, Vidyl celý proces výrazně zjednoduší. Stačí do aplikace nahrát video a během okamžiku z něj získáte samostatný audio soubor připravený k poslechu. Ten si následně můžete přehledně třídit do vlastních playlistů podle témat, projektů nebo třeba nálady. Součástí aplikace je i propracovaný přehrávač s možností měnit rychlost přehrávání, navázat přesně tam, kde jste skončili, nebo poslouchat obsah na pozadí při práci s jinými aplikacemi. Potěší také podpora Bluetooth a CarPlay, díky které můžete své nahrávky pohodlně poslouchat i během cest autem. Velkým plusem je absence reklam a jednoduchý model jednorázového odemknutí, po kterém získáte přístup ke všem funkcím bez dalších poplatků.
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Wake Up Light
Klasický budík není pro každého. Wake Up Light sází na pozvolnější a přirozenější probuzení pomocí světla. Ve spolupráci s HomeKitem dokáže postupně rozsvěcet chytrá světla, spustit jemnou hudbu nebo propojit probuzení s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti. Ať už vám vstávání komplikuje cokoliv, tato forma buzení vám může výrazně zpříjemnit rána a pomoci nastartovat den v klidnějším tempu.