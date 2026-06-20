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Geniální aplikace, které okamžitě změní váš iPhone. Vyřeší otravné každodenní problémy

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Text to Calendar

Zapsat si schůzku do kalendáře obvykle znamená několik klepnutí a přepínání mezi poli. Text to Calendar tohle všechno zjednodušuje na jediný krok. Stačí napsat běžnou větu typu „kontrola u lékaře v pondělí v 9:30“ a aplikace sama rozpozná čas, datum i další detaily. Před uložením je samozřejmě možné vše doladit, nastavit připomínky nebo opakování. Výhodou je i důraz na soukromí – veškeré zpracování probíhá lokálně na zařízení, bez účtů a bez odesílání dat jinam.

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Mealify

Plánování jídel často končí improvizací v obchodě. Mealify tomu dává jasný řád. Nabízí týdenní přehled jídel, z něhož automaticky vytvoří nákupní seznam se všemi surovinami. Ten lze snadno sdílet, upravovat nebo odškrtávat přímo při nákupu. Kromě vlastní databáze receptů umožňuje přidat i ty oblíbené z domova. Všechna data zůstávají uložená v zařízení a aplikace funguje i offline, což oceníš třeba na cestách nebo v obchodě bez signálu.

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Vidyl

Pokud si z videí, přednášek nebo jiných nahrávek chcete ponechat jen zvukovou stopu, Vidyl celý proces výrazně zjednoduší. Stačí do aplikace nahrát video a během okamžiku z něj získáte samostatný audio soubor připravený k poslechu. Ten si následně můžete přehledně třídit do vlastních playlistů podle témat, projektů nebo třeba nálady. Součástí aplikace je i propracovaný přehrávač s možností měnit rychlost přehrávání, navázat přesně tam, kde jste skončili, nebo poslouchat obsah na pozadí při práci s jinými aplikacemi. Potěší také podpora Bluetooth a CarPlay, díky které můžete své nahrávky pohodlně poslouchat i během cest autem. Velkým plusem je absence reklam a jednoduchý model jednorázového odemknutí, po kterém získáte přístup ke všem funkcím bez dalších poplatků.

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Vidyl 4 Vidyl 4
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Wake Up Light

Klasický budík není pro každého. Wake Up Light sází na pozvolnější a přirozenější probuzení pomocí světla. Ve spolupráci s HomeKitem dokáže postupně rozsvěcet chytrá světla, spustit jemnou hudbu nebo propojit probuzení s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti. Ať už vám vstávání komplikuje cokoliv, tato forma buzení vám může výrazně zpříjemnit rána a pomoci nastartovat den v klidnějším tempu.

iOS Wake Up Light 4 iOS Wake Up Light 4
iOS Wake Up Light 3 iOS Wake Up Light 3
iOS Wake Up Light 7 iOS Wake Up Light 7
iOS Wake Up Light 1 iOS Wake Up Light 1
iOS Wake Up Light 2 iOS Wake Up Light 2
iOS Wake Up Light 5 iOS Wake Up Light 5
iOS Wake Up Light 6 iOS Wake Up Light 6
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