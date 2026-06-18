Nainstalujte a zůstanou vám navždy. Ode dneška můžete mít dvě skvělé PC hry úplně zdarma

Hrajete rádi videohry? Pak by vás neměla minout dvojice titulů, které rozdává ode dneška až do příštího čtvrtka Epic Games Store. Opět se totiž jedná o zajímavé kousky, které si rozhodně zaslouží minimálně zařazení do vaší herní knihovny a v ideálním případě pak test na dlouhé hodiny.
ROBOBEAT
ROBOBEAT je jedna z těch her, které vás dokážou překvapit už během prvních minut. Na první pohled sice působí jako další rychlá roguelite střílečka z pohledu první osoby, jenže velmi rychle zjistíte, že tady není nejdůležitější přesná muška, ale především cit pro rytmus. Celá hra je totiž postavená na hudbě a čím lépe se trefujete do jejího tempa, tím větší poškození rozdáváte a tím efektivněji se pohybujete po mapě. Výsledkem je velmi návyková kombinace akce, parkouru a hudební hry, která vás neustále nutí dostat se do správného flow. Každý souboj díky tomu působí dynamicky a často připomíná spíše taneční vystoupení než klasickou přestřelku.
Potěší také možnost používat vlastní hudbu, díky čemuž si můžete tempo hry přizpůsobit svému vkusu. Vizuální styl sází na výrazné barvy a futuristické prostředí, které k celkové atmosféře perfektně sedí. Díky roguelite prvkům navíc žádný průchod není úplně stejný a hra si dokáže udržet svěžest i po mnoha hodinách. Pokud máte rádi netradiční herní nápady a zároveň vám není cizí elektronická hudba, ROBOBEAT by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Jde o originální titul, který ukazuje, že i zdánlivě neslučitelné herní žánry mohou fungovat překvapivě dobře.
Robobeat lze zdarma stáhnout zde
Citizen Sleeper
Z úplně jiného soudku je pak Citizen Sleeper, který místo rychlých reflexů a adrenalinu sází především na příběh, atmosféru a promyšlená rozhodnutí. Ocitnete se v roli digitálního vědomí uvězněného v umělém těle, které se snaží přežít na rozpadající se vesmírné stanici plné nejrůznějších frakcí, obchodníků i lidí na okraji společnosti. Hra je postavená na textových událostech a správě kostek, které určují vaše možnosti v jednotlivých situacích. Přestože se na první pohled může zdát pomalejší, velmi rychle si vás získá svou schopností vyprávět zajímavé příběhy a vytvářet pocit, že každé rozhodnutí skutečně něco znamená.
Velkou roli zde hrají vztahy s ostatními postavami, které jsou napsané překvapivě uvěřitelně a lidsky. Atmosféru navíc podtrhuje výborný soundtrack a stylizovaná grafika, která dokáže i bez náročných efektů vytvořit jedinečný sci-fi svět. Citizen Sleeper vás nenutí spěchat a místo toho nabízí prostor k objevování, přemýšlení a postupnému budování vlastní budoucnosti. Právě díky tomu jde o jednu z nejzajímavějších narativních her posledních let, která dokáže zaujmout i hráče, kteří běžně podobným titulům příliš neholdují. Pokud máte rádi silné příběhy a sci-fi s dávkou filozofických otázek, rozhodně stojí za vyzkoušení.
Citizen Sleeper lze zdarma stáhnout zde