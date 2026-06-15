Dny Marianne na DATARTu končí již za pár hodin! Nepropásněte velké slevy

Komerční sdělení: Pokud jste během uplynulých dní pokukovali po nové elektronice, domácích spotřebičích nebo vybavení do domácnosti a nákup odkládali na později, nastal čas zbystřit. Populární Dny Marianne v DATARTu totiž míří do finále a do jejich konce zbývají už jen poslední hodiny. Právě teď je tedy poslední příležitost využít zajímavé slevy napříč širokým spektrem produktů, než akce definitivně skončí.
Dny Marianne tradičně patří mezi nejoblíbenější nákupní akce roku a ani tentokrát tomu není jinak. Zákazníci mohou získat slevy až 30 % na vybrané mobilní telefony, chytré hodinky, televize a další elektroniku. Výhodnější ceny se týkají také notebooků, monitorů, tiskáren, domácích spotřebičů, produktů osobní péče, audio techniky nebo chytrých zařízení do domácnosti.
Poslední šance na zajímavé úspory
Právě závěr podobných akcí bývá často nejzajímavější. Řada lidí totiž čeká na poslední chvíli a některé produkty mizí z nabídky doslova před očima. Pokud jste si tedy vyhlédli nový televizor, notebook, chytré hodinky nebo třeba domácího pomocníka, není příliš prostoru k dalšímu odkládání.
V akci nechybí například sluchátka Apple AirPods Pro 3, chytré hodinky Garmin, soundbary od Sony a JBL nebo stále populárnější robotické sekačky eufy. Právě podobné produkty bývají během slevových akcí mezi prvními, které se vyprodávají.
Získání slevy zabere jen pár minut
Samotné uplatnění slevy je velmi jednoduché. Stačí si v aplikaci Dny Marianne aktivovat příslušný slevový kupon a následně jej zadat při dokončování objednávky do nákupního košíku. Sleva se okamžitě odečte z ceny nákupu. Aktivovaný kód je přitom platný 15 minut, takže celý proces zvládnete během několika okamžiků.
Pokud tedy plánujete pořízení nové elektroniky nebo domácího vybavení, právě teď je skutečně poslední možnost využít výhod Dnů Marianne v DATARTu. Akce končí už během několika hodin a s jejím koncem zmizí i všechny související slevy.