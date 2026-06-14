Zaplatili jste složenku, nebo zapomněli? iPhone tajně ukládá důkaz, který vás okamžitě zbaví stresu

Aplikaci Připomínky většina z nás používá především k zapisování úkolů, nákupních seznamů nebo drobných povinností. Jakmile ale položku označíme jako splněnou, často na ni úplně zapomeneme. Přitom může být užitečné vědět, co všechno jste v posledních dnech či týdnech stihli vyřídit. Právě k tomu slouží seznam Vyřízeno, který shromažďuje všechny dokončené připomínky na jednom místě.
Tato funkce se hodí například ve chvíli, kdy si nemůžete vzpomenout, zda jste už zaplatili složenku, poslali důležitý e-mail nebo splnili pracovní úkol. Místo vytváření nové připomínky nebo zdlouhavého přemýšlení stačí otevřít seznam dokončených položek a rychle si vše ověřit. Přehled splněných úkolů navíc může fungovat i jako určitá forma motivace. Když vidíte, kolik věcí se vám podařilo během dne zvládnout, získáte lepší představu o své produktivitě a postupu.
Seznam Vyřízeno najdete přímo na hlavní obrazovce aplikace Připomínky vedle ostatních seznamů. Po jeho otevření se zobrazí všechny připomínky, které jste v minulosti označili jako dokončené. Pokud některou z nich potřebujete znovu aktivovat, můžete ji jednoduše vrátit mezi běžné úkoly.
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Připomínky v iPhonu přitom nabízejí mnohem víc než jen obyčejný seznam povinností. Chytré seznamy, připomínky vázané na čas nebo polohu či právě možnost sledovat dokončené úkoly z nich dělají překvapivě schopný organizační nástroj. Vyplatí se proto čas od času prozkoumat i méně nápadné funkce, které vám mohou usnadnit každodenní plánování a pomohou udržet si lepší přehled o tom, co už máte skutečně hotovo.