Recenze JBL Live 780NC má prémiový zvuk, absolutní ticho a neuvěřitelnou výdrž pro každý den

Bezdrátová sluchátka se stala naprosto neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. A model JBL Live 780NC je v tomto nesmírně konkurenčním segmentu velmi silným hráčem. Nová generace prošla oproti svému úspěšnému předchůdci podstatnými změnami, a to jak v oblasti elegantního a pohodlného designu, tak i co se týče vnitřní výbavy. Pojďme se na ně podívat.
Čistý design a nekompromisní ergonomie
Na první pohled vás nepochybně zaujme jejich mimořádně čistý a velmi moderní vzhled, který se snadno a přirozeně sladí s naprosto jakýmkoli stylem nositele. Výrobce si totiž pro své zákazníky pečlivě připravil rovnou sedm různých a pestrobarevných provedení, takže si ten svůj ideální kousek vybere opravdu každý fanoušek dobré hudby. Sluchátka jsou dostupná v černé, modré, champagne, zelené, oranžové, fialové a bílé barvě.
Samotná konstrukce typu over-ear je od samého základu navržena s maximálním možným ohledem na vaše pohodlí. O tento komfort se starají především velmi měkké a skvěle ergonomicky tvarované náušníky (měkčí jsem asi nezažil), které jsou doplněny o příjemný a velmi lehký silikonový hlavový most. Díky celkové hmotnosti 260 gramů tak můžete nerušeně poslouchat hudbu po celé dlouhé hodiny, aniž byste na hlavě pociťovali jakýkoli nepříjemný tlak či únavu.
O nadstandardní dlouhou životnost a potřebnou mechanickou odolnost při každodenním používání se stará velmi robustní kovový kloub spojující mušle s mostem. Pokud sluchátka zrovna nepoužíváte, jistě velmi rychle oceníte jejich plně skládací design, díky kterému je lze doslova během několika málo sekund složit a následně zcela bezpečně uložit do měkkého přepravního pouzdra.
Pohlcující hudební zážitek s podporou Hi-Res Audio
Kvalitní zvukový projev je samozřejmostí. Uvnitř mušlí se nacházejí velké čtyřicetimilimetrové dynamické měniče, které posluchačům poskytují úctyhodný frekvenční rozsah startující na 10 Hz až 40 kHz. Technické specifikace dále doplňuje impedance 32 ohmů a citlivost 98 dB SPL při 1 kHz. Výsledkem je bohatý a podmanivý zvuk JBL Signature Sound, který svým uživatelům nabízí neuvěřitelnou čistotu, ty nejjemnější detaily a ohromně široký dynamický rozsah. Pokud, stejně jako já, milujete basy, jste taktéž na správné adrese.
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Sluchátka se navíc hrdě pyšní certifikací podpory zvuku ve vysokém rozlišení Hi-Res Audio, a to bez ohledu na to, zda posloucháte při klasickém připojení přes dodávaný kabel, nebo se spoléháte výhradně na bezdrátový režim. Tento kvalitní bezdrátový přenos je bezpečně zajištěn díky přítomnosti a podpoře špičkového audio kodeku LDAC, který pro zachování maximální kompatibility doplňují i standardní formáty SBC, AAC a moderní LC3.
Abyste se do přehrávaného zvuku mohli ponořit ještě mnohem hlouběji a intenzivněji, nabízí sluchátka také pokročilou funkci prostorového zvuku s označením JBL Spatial Sound. Tato pohlcující technologie dokáže prakticky jakýkoli běžný stereo obsah chytře transformovat a vtáhnout vás přímo doprostřed 3D zvuku.
Další technologickou inovací je integrace funkce Personi-Fi 3.0, která vám pomocí sady interaktivních nástrojů v aplikaci vytvoří detailní osobní poslechový profil a následně přesně přizpůsobí výslednou zvukovou křivku tak, aby dokonale odpovídala všem vlastnostem a vašemu individuálnímu sluchu. Dokonce i při velmi tichém a klidném večerním poslechu rozhodně nepřijdete o údernost a bohatost vaší oblíbené hudby, a to díky chytré funkci Low Volume Dynamic EQ, jež dokáže plně zachovat silný a úderný zvuk zcela nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
Inteligentní potlačení hluku a krystalicky čisté hovory
Naprosto zásadní a nepostradatelnou vlastností pro nerušenou a soustředěnou práci je technologie True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Tento systém využívá rovnou šestici přesně kalibrovaných integrovaných mikrofonů, které neustále a nepřetržitě analyzují situaci ve vašem okolí a v reálném čase se bleskově přizpůsobují všem aktuálním podmínkám.
Dokážou tak s obrovskou a nebývalou přesností zachytit, filtrovat a následně zcela eliminovat veškeré rušivé vlivy, abyste si mohli užít zasloužený klid a ticho. Pokud byste naopak v danou chvíli bezpodmínečně potřebovali přesně vědět, co se děje kolem vás, můžete si v mobilní aplikaci velice snadno a intuitivně nastavit, jaké množství zvuků z vnějšího prostředí chcete přes mikrofony propustit přímo k vašim uším.
Za zmínku stojí i telefonování. Technologie Perfect Calls 2.0 využívá speciální dvojici mikrofonů s technologií formování paprsku (beamforming) a inteligentní potlačení okolního šumu, které je poháněno algoritmem dlouhodobě trénovaným AI. Tento systém tak velice spolehlivě eliminuje otravný hluk z okolní dopravy, silný vítr i další nechtěné zvuky na pozadí. Čili protistrana vás vždy zřetelně uslyší.
Konektivita nové generace a baterie s obří výdrží
O stabilitu bezdrátového přenosu za každé situace se zde stará technologie Bluetooth ve verzi 6.0. Ta s sebou do sluchátek přináší podporu standardu LE Audio, což ve výsledku zaručuje mnohem kvalitnější přenos zvukových dat při současném zachování podstatně nižší spotřeby. Tato technologie také odemyká stále populárnější funkci Auracast, díky níž můžete velice snadno sdílet a přímo vysílat svůj přehrávaný zvukový obsah do dalších kompatibilních zařízení jednoduše přímo přes mobilní aplikaci.
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Naprostou samozřejmostí a pro mnohé uživatele je pak integrované vícebodové připojení neboli multipoint. S ním totiž můžete mít svá sluchátka bezpečně spárovaná hned se dvěma různými zařízeními s Bluetooth současně a zcela plynule mezi nimi podle potřeby přepínat.
Za zmínku rozhodně stojí výdrž baterie. Baterie disponuje kapacitou 850 mAh při napětí 3,85 V a její výrobce všem posluchačům slibuje výdrž, která v praxi zcela bez problémů pokryje i několikadenní intenzivní a náročné používání.
Pokud se při svém poslechu rozhodnete vůbec nevyužívat výhod ANC můžete se směle těšit na 80 hodin nepřetržitého poslechu. Při trvale zapnuté funkci ANC se papírová výdrž logicky o něco zkrátí, ale i tak v tomto režimu baterie dosahuje nadstandardních 50 hodin. Co se telefonování týče, sluchátka „dají“ 33 hodin bez ANC a 28 hodin se zapnutým ANC. Jakmile sluchátkům přeci jen dojde dech, stačí je připojit k síti na pouhých pět malých minut a okamžitě získáte energii pro další čtyři hodiny poslechu. Kompletní dobití z 0 na 100 pak trvá přibližně přijatelné dvě hodiny času.
Závěrečný verdikt
Je pravdou, že já nejsem úplně fanoušek náhlavních sluchátek a vždy preferují špunty. Na každý pád toto je velmi zajímavý model, který vás zaujme skvělým zvukovým projevem a poměrně příznivou cenou. Sluchátka se skvěle nosí, skvěle vypadají a velmi dobře hrají. Pokud těmto sluchátkům fandíte, s tímto modelem neprohloupíte. Jejich cena je 4590 korun.
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