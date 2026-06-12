Bitcoin hledá stabilitu. Trh řeší ETF odlivy, ale i Strategy

Komerční sdělení: Po prudkém výprodeji se Bitcoin dostal zpět k hranici kolem 60 000 USD, kde se trh snaží najít stabilitu. Z technického pohledu jde o klíčovou zónu – cena se přiblížila předchozím minimům a oblastem, kde se v minulosti objevovala vyšší obchodní aktivita. To znamená, že právě zde mohou nastat momenty, kdy se rozhodne, zda Bitcoin najde podporu, nebo zda bude pokračovat pokles.
Korekce Bitcoinu nebyla izolovaná. Nervozita byla patrná i na akciových trzích, zejména u technologických a AI titulů, které poslední měsíce táhly trh nahoru. Když investoři začínají snižovat riziko u akcií, často se tlak přenáší i do kryptoměn. Bitcoin se tak opět ukazuje spíše jako rizikové aktivum, než jako nástroj, který by byl krátkodobě od trhu zcela nezávislý.
ETF a strategie velkých hráčů
Americká spotová ETF na Bitcoin v posledních týdnech zaznamenala výrazné odlivy kapitálu, což signalizuje, že poptávka investorů zatím není dostatečně silná. Jeden silnější den nebo menší přítok nestačí k tomu, aby trh pocítil dlouhodobou stabilitu. Pro další vývoj bude zásadní, zda se ETF stanou opět zdrojem stabilní poptávky, nebo zda budou nadále přidávat prodejní tlak.
Zdroj: Coinglass, ETF bitcoin
Velkou pozornost vzbudila i společnost Strategy Michaela Saylora. Firma nejprve prodala menší objem Bitcoinu kvůli financování dividend, což na trh působilo psychologicky negativně. Následně ale Strategy nakoupila 1 550 BTC za zhruba 101 milionů USD a navýšila celkovou bitcoinovou rezervu na 845 256 BTC. Ukazuje se, že nejde o změnu dlouhodobé strategie, ale spíše o využití flexibility v rámci kapitálové struktury. Pro trh to ale znamená, že příběh Strategy už není tak jednoduchý – firma nyní pracuje nejen s nákupem Bitcoinu, ale i s preferenčními akciemi, dividendami a hotovostními rezervami. Krátkodobé kroky mohou ovlivnit sentiment, dlouhodobě ale zůstává silně navázaná na Bitcoin.
Zcash a důvěra v privacy coiny
Altcoin Zcash (ZEC) patřil mezi nejsilnější díky své reputaci privacy coinu. Nedávno ale trh šokovala chyba v části Orchard, která umožňuje soukromé transakce. Teoreticky mohla umožnit vznik falešných ZEC uvnitř systému. Po zveřejnění chyby následoval prudký výprodej, který odhalil citlivost trhu na otázky důvěry a integrity nabídky. Cena ZEC se následně odrazila, když zakladatel ZODL detailně popsal nouzovou reakci vývojářů. Ta zahrnovala dočasné omezení Orchard transakcí a následný upgrade, který chybu napravil. Trh ocenil rychlou reakci, ale otázky ohledně bezpečnosti a důvěry u privacy coinů stále přetrvávají.
Zdroj: xStation, XTB
Kryptotrh zůstává citlivý a dynamický. Bitcoin se odrazil od důležité oblasti kolem 60 000 USD, ETF toky zatím nejsou silné, akciové trhy korigují a altcoiny řeší vlastní problémy. Pro další vývoj bude klíčové, zda Bitcoin udrží tuto zónu a zda se vrátí stabilnější poptávka. Chcete vědět, jak tyto události mohou ovlivnit vaše investice? Podívejte se na naše video s aktuálním tržním komentářem.
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