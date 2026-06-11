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Office 2021 Pro Plus od 28,28 €. Sada aplikací pro zvýšení produktivity, na kterou se stále spoléhají miliony uživatelů, je ve slevě

Tiskové zprávy
J. Jiří Filip
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Komerční sdělení: Pokud jde o kancelářský software, novější verze nemusí být vždy nutností. Pro mnoho uživatelů je nejdůležitější mít k dispozici spolehlivou sadu nástrojů, které fungují přesně podle očekávání. Proto je Office 2021 Professional Plus i nadále oblíbenou volbou pro studenty, profesionály, pracovníky na dálku i malé firmy.

V rámci pololetní výprodejové akce Godeal24 Mid-Year Crazy Sale je balík Office 2021 Professional Plus momentálně k dostání za 28,28 €, což vám jediným nákupem zajistí přístup ke kompletní sadě aplikací pro zvýšení produktivity. Balík Office 2021 Professional Plus obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher a OneNote. Ať už píšete zprávy, spravujete tabulky, vytváříte prezentace, zpracováváte e-maily nebo organizujete projekty, tato sada nabízí vše, co většina uživatelů potřebuje pro každodenní práci a studium.

Této akce mohou využít i uživatelé počítačů Mac, pro které je balík Office 2021 Home & Business pro Mac k dispozici za 44,99 €. Balík obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook a poskytuje tak uživatelům systému macOS základní nástroje pro produktivní práci.

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Pro ty, kteří plánují obnovit své počítačové prostředí, je k dispozici také Windows 11 Pro za 12,25 €. Tento operační systém přináší vylepšené bezpečnostní funkce, rozšířené možnosti multitaskingu a moderní rozhraní navržené pro současný hardware.

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