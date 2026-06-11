Office 2021 Pro Plus od 28,28 €. Sada aplikací pro zvýšení produktivity, na kterou se stále spoléhají miliony uživatelů, je ve slevě

Komerční sdělení: Pokud jde o kancelářský software, novější verze nemusí být vždy nutností. Pro mnoho uživatelů je nejdůležitější mít k dispozici spolehlivou sadu nástrojů, které fungují přesně podle očekávání. Proto je Office 2021 Professional Plus i nadále oblíbenou volbou pro studenty, profesionály, pracovníky na dálku i malé firmy.
V rámci pololetní výprodejové akce Godeal24 Mid-Year Crazy Sale je balík Office 2021 Professional Plus momentálně k dostání za 28,28 €, což vám jediným nákupem zajistí přístup ke kompletní sadě aplikací pro zvýšení produktivity. Balík Office 2021 Professional Plus obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher a OneNote. Ať už píšete zprávy, spravujete tabulky, vytváříte prezentace, zpracováváte e-maily nebo organizujete projekty, tato sada nabízí vše, co většina uživatelů potřebuje pro každodenní práci a studium.
Této akce mohou využít i uživatelé počítačů Mac, pro které je balík Office 2021 Home & Business pro Mac k dispozici za 44,99 €. Balík obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook a poskytuje tak uživatelům systému macOS základní nástroje pro produktivní práci.
100% originální Office za vynikající cenu!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Only 24.8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Pro ty, kteří plánují obnovit své počítačové prostředí, je k dispozici také Windows 11 Pro za 12,25 €. Tento operační systém přináší vylepšené bezpečnostní funkce, rozšířené možnosti multitaskingu a moderní rozhraní navržené pro současný hardware.
Windows 11 nikdy nebyl levnějši
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Balíček Windows + Office za bezkonkurenční cenu! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
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