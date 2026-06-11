Alza dny jsou v plném proudu! Špičkové audio od Sonosu teď pořídíte se slevou až 50 %

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po prémiovém ozvučení domácnosti, lepší příležitost než právě teď se možná jen tak nenaskytne. Na Alze totiž odstartovaly Alza dny zaměřené na segment TV, foto a audio-video, v rámci kterých se výrazných slev dočkaly i produkty značky Sonos. A právě ty patří mezi vůbec nejoblíbenější řešení pro všechny, kteří chtějí skvělý zvuk bez složitého nastavování a kompromisů.
V akci jsou jak reproduktory, tak soundbary, sluchátka nebo subwoofery. Mezi nejzajímavější nabídky patří například populární reproduktor Sonos Era 300 s podporou Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay i Chromecastu, který lze díky slevovému kódu pořídit za velmi zajímavou cenu. Zaujmout ale mohou také špičkové soundbary Sonos Arc Ultra, které jsou určené především pro náročnější domácí kina a slibují prostorový zvuk na úrovni, kterou běžné televizory jednoduše nabídnout nedokážou.
Na své si přijdou i fanoušci hudby. Velmi zajímavě totiž vychází také bezdrátová sluchátka Sonos Ace s aktivním potlačením okolního hluku, výdrží až 30 hodin na jedno nabití a podporou nejmodernějších technologií. Právě tento model patří mezi nejnovější produkty značky a ukazuje, že Sonos už dávno není jen o reproduktorech do obýváku.
Pokud pak chcete domácí kino posunout ještě o úroveň výš, nechybí v akci ani bezdrátové subwoofery Sonos Sub Mini nebo Sonos Sub 4, které dokážou dodat filmům i hudbě úplně nový rozměr. A právě kombinace soundbaru, reproduktorů a subwooferu je jedním z důvodů, proč si Sonos během posledních let získal tak silnou pozici mezi milovníky kvalitního zvuku.
Alza dny potrvají do 22. června a na vybrané produkty lze uplatnit slevové kódy se zvýhodněním až 50 %. Pokud jste tedy plánovali vylepšit domácí kino, pořídit kvalitní reproduktory do bytu nebo si udělat radost novými sluchátky, právě teď je ideální chvíle. Prémiové audio vybavení totiž nebývá ve slevách příliš často a podobné akce zpravidla rychle mizí.