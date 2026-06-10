iPhone Air je ve slevě! Teď jej pořídíte i se 3letou zárukou zdarma

Komerční sdělení: Pokud jste si po představení iPhonu Air říkali, že jde o jeden z nejzajímavějších iPhonů posledních let, ale jeho pořizovací cena vás od nákupu odradila, možná právě nastal správný čas změnit názor. Mobil Pohotovost totiž výrazně zlevnila všechny barevné varianty tohoto modelu a navíc k nim přidává tříletou záruku zdarma. Z telefonu, který ještě nedávno patřil mezi dražší novinky v nabídce Applu, se tak stává mnohem dostupnější záležitost.
Silnou stránkou iPhonu Air není jen jeho vzhled, přestože právě design patří mezi hlavní důvody, proč si získal tolik pozornosti. Apple jej vybavil 18Mpx přední kamerou pro kvalitní selfie a videohovory, zatímco na zadní straně nechybí 48Mpx širokoúhlý fotoaparát připravený na každodenní focení i natáčení videí. O dostatek výkonu se stará čip A19 Pro, který nabízí výrazný mezigenerační posun a například grafický výkon posouvá až o 70 % nad úroveň iPhonu 14 Pro. Samozřejmostí je také ochrana Ceramic Shield na obou stranách zařízení a baterie navržená tak, aby bez problémů zvládla celý den používání.
Nejzajímavější je ale aktuální cenovka. Mobil Pohotovost nyní prodává iPhone Air za 19 990 Kč místo původních 29 990 Kč, takže úspora dosahuje rovných 10 tisíc korun. K tomu lze navíc získat výkupní bonus 1 000 Kč při odprodeji staršího zařízení. Bonus se připočítá k jeho výkupní ceně, díky čemuž vás může nový iPhone Air vyjít jen na 18 990 Kč, případně ještě méně. Součástí nabídky je navíc prodloužená tříletá záruka zdarma a podnikatele potěší i dvouletá záruka při nákupu na IČO. V součtu tak jde o jednu z nejzajímavějších akcí, ve kterých lze iPhone Air aktuálně pořídit.