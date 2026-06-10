DJI technika teď vychází výhodněji. DATART spustil slevovou akci na drony, kamery i mikrofony

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po technice od DJI, právě teď může být ideální chvíle k nákupu. DATART totiž spustil časově omezenou akci, v rámci které zlevnil desítky produktů této populární značky. Levněji tak lze pořídit nejen oblíbené drony, ale také akční kamery, stabilizátory nebo bezdrátové mikrofony určené pro tvůrce obsahu. Akce přitom běží až do 21. června nebo do vyprodání zásob.
Mezi nejzajímavější produkty v akci patří například nový DJI Neo Motion Fly More Combo. Jde o kompaktní dron, který cílí i na úplné začátečníky a díky jednoduchému ovládání umožňuje pořizovat působivé letecké záběry bez složitého nastavování. Pokud vás láká natáčení z ptačí perspektivy, právě tento model může být ideálním vstupem do světa dronů.
Pozornost si zaslouží také stabilizátor DJI Osmo Mobile 8 Advanced Tracking Combo. Ten využívá nejnovější generaci stabilizace a pokročilé sledování objektů, díky čemuž dokáže výrazně vylepšit videa natáčená mobilem. Ať už točíte rodinné vzpomínky, cestovatelský obsah nebo videa na sociální sítě, rozdíl oproti běžnému držení telefonu v ruce je okamžitě znát.
Velkým lákadlem je rovněž akční kamera DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. Ta nabízí záznam ve 4K při až 120 snímcích za sekundu, pokročilou stabilizaci obrazu a v rámci Adventure Combo také větší porci energie pro dlouhé natáčení v terénu. DJI uvádí výdrž až čtyři hodiny záznamu, což z ní dělá zajímavého parťáka pro cestovatele, sportovce i tvůrce obsahu.
V akci nechybí ani špičkové modely jako DJI Air 3S, kapesní kamera Osmo Pocket 3, bezdrátové mikrofony DJI Mic 3 nebo nová 360° kamera DJI Osmo 360. Výběr je tedy opravdu široký a na své si přijdou jak začínající tvůrci, tak náročnější uživatelé hledající profesionálnější vybavení.
Pokud jste tedy plánovali posunout kvalitu svých fotografií či videí na vyšší úroveň, současná akce v DATARTu stojí minimálně za prohlédnutí. Slevy jsou totiž započítány přímo v cenách produktů a není potřeba zadávat žádné speciální kódy.