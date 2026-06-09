Recenze Cubenest Nano GaN POWER adaptérů: Neuvěřitelně malé, neuvěřitelně výkonné

Nabíječky jsou za mě osobně příslušenství, kterému většina z nás nevěnuje příliš pozornosti. Dokud fungují, není co řešit. Jenže pak přijde situace, kdy potřebujete na cestách nabít MacBook, iPhone, Apple Watch a ideálně ještě něco dalšího a najednou zjistíte, že s sebou taháte několik různých adaptérů, které zabírají zbytečně moc místa.
Přesně proto mě zaujala nová řada Cubenest Nano GaN POWER adaptérů, která stojí na jednoduché myšlence – nabídnout co nejvyšší výkon v co nejmenším těle. A po několika týdnech používání musím říct, že právě v tom jsou tyto adaptéry opravdu výjimečné.
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Do rukou pro otestování se mi dostaly hned čtyři modely. Konkrétně USB-C varianty s výkonem 45 W a 65 W a také dvouportové verze s výkonem 65 W a 100 W. Přestože se jednotlivé modely liší výkonem a počtem portů, filozofie je u všech naprosto stejná.
Technické specifikace, zpracování a design
První věc, která vás po vybalení zaujme, jsou bezesporu rozměry, které působí upřímně řečeno skoro až neuvěřitelně. Když jsem poprvé vzal do ruky 100W variantu, automaticky jsem čekal něco alespoň vzdáleně připomínajícího originální MacBookový adaptér. Jenže místo toho jsem držel v ruce malou kostku o rozměrech pouhých 3,5 × 3,5 × 4,2 centimetru. Cubenest dokonce uvádí, že je až o 73 % menší než srovnatelná Apple nabíječka. A tentokrát to opravdu není jen marketingová fráze.
Stejně působivě jsou na tom i ostatní modely. Jednoportové 45W a 65W verze mají rozměry přibližně 3,5 × 3,5 × 3 až 3,5 centimetru, takže se bez problémů schovají do kapsy kalhot nebo malé přihrádky v batohu. Za jejich kompaktností stojí technologie GaN neboli nitrid galia. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, ve zkratce jde o modernější alternativu ke klasickým křemíkovým součástkám. Díky ní mohou být adaptéry výrazně menší, efektivnější a zároveň se méně zahřívají.
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Velmi se mi líbí i samotné zpracování. Design sice není ničím extravagantní, ale přesně zapadá do ekosystému Applu. Bílé plastové provedení působí čistě, minimalisticky a vedle MacBooku nebo iPhonu rozhodně nepůsobí jako levné příslušenství z neznámého e-shopu.
Zajímavé jsou samozřejmě i samotné výkony. Základní 45W model bez problémů postačí pro iPhony, iPady nebo MacBook Air. Varianta s výkonem 65 W už zvládá i náročnější notebooky a díky podpoře Power Delivery dokáže například MacBook Air dobít z 0 na 50 % přibližně za 30 minut. Potěší také podpora technologie AVS (Adjustable Voltage Supply), kterou disponují všechny testované modely. Ta umožňuje průběžně přizpůsobovat napětí podle potřeb připojeného zařízení, díky čemuž je nabíjení efektivnější, vzniká méně tepla a zároveň dochází k lepšímu využití dodávané energie. Modely s výkonem 65 W a 100 W navíc podporují nejnovější standard USB Power Delivery 3.2, který zajišťuje maximální kompatibilitu s moderní elektronikou a umožňuje využít plný potenciál rychlého nabíjení notebooků, tabletů i telefonů. Vrchol nabídky pak představuje dvouportový 100W model, který zvládne současně napájet dvě zařízení a výkonem si poradí i s MacBookem Pro. Podle výrobce dokáže nabít MacBook Pro M4 z 0 na 50 % za pouhých 30 minut.
Testování
Přiznám se, že právě podobné příslušenství testuji vždy trochu skepticky, protože na papíře vypadá skvěle ledacos. Tentokrát jsem ale byl příjemně překvapen.
Nejvíce času jsem strávil s 65W a 100W dvouportovými variantami, protože právě ty dávají podle mého názoru největší smysl pro běžné uživatele Applu. Ať už jsem nabíjel MacBook Air, MacBook Pro, iPhone nebo iPad, adaptéry fungovaly naprosto bez problémů. Největší výhodou je přitom něco, co v parametrech nenajdete. Je to pohodlí, které vám právě minimalistické rozměry, dva porty a ohromný nabíjecí výkon poskytne.
Kdo někdy cestoval s originální 96W nebo 140W nabíječkou od Applu, dobře ví, že nejde zrovna o drobečky. Cubenest vedle nich působí skoro jako hračka. Jenže hračka, která zvládne dodat prakticky stejnou službu.
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Během několika pracovních cest jsem si rychle zvykl nosit s sebou pouze jediný 100W adaptér. Nabíjel jsem přes něj MacBook, iPhone i další příslušenství a ani jednou jsem neměl pocit, že by mu docházel dech. Samozřejmě je třeba myslet na to, že se výkon v případě dvouportových modelů „štěpí“ do dvou portu, vytěžujete-li oba porty, nicméně to je logicky vlastnost každé podobné nabíječky.
Příjemně mě překvapilo také zahřívání, respektive jeho absence. Samozřejmě, že se při vysoké zátěži adaptér zahřeje, ale rozhodně ne tolik, jak bych od takto malého těla očekával. Právě zde je přínos technologie GaN dobře patrný.
Co se týče praktičnosti, v té za mě osobně rozhodně vítězí dvouportové modely. Na hotelu, v kanceláři nebo doma jsem často nabíjel současně MacBook a iPhone a možnost nahradit dvě nabíječky jednou je jednoduše návyková. Naopak 45W model vidím jako ideálního parťáka pro majitele iPhonů, iPadů nebo MacBooků Air, kteří chtějí maximálně kompaktní řešení a nepotřebují napájet více zařízení najednou.
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Resumé
Cubenest Nano GaN POWER adaptéry patří mezi produkty, které vás neohromí blikajícími LEDkami ani revolučními funkcemi. Jejich síla spočívá v něčem mnohem jednodušším. Dokázaly totiž vyřešit problém, který má většina z nás každý den, a udělaly to velmi elegantně.
Pokud hledáte co nejmenší nabíječku pro iPhone, iPad nebo MacBook Air, sáhl bych po 45W nebo 65W jednoportové variantě. Pokud ale chcete jednu univerzální nabíječku na všechno, je podle mě nejzajímavější 100W model se dvěma USB-C porty. Ten se během testování stal prakticky mojí jedinou cestovní nabíječkou.
Právě kombinace extrémně kompaktních rozměrů, vysokého výkonu, moderní GaN technologie a velmi příznivé ceny dělá z nových Cubenest Nano adaptérů jedny z nejzajímavějších nabíječek, které se mi v poslední době dostaly do rukou. A upřímně? Jakmile si zvyknete na to, že se vám do kapsy vejde 100W nabíječka schopná utáhnout MacBook Pro, vrací se k velkým adaptérům opravdu těžko.