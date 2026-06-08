Český fotbal má novou aplikaci. Fanouškům nabídne výsledky, vstupenky i odměny

Český fotbal se dočkal vlastní moderní mobilní aplikace. Fotbalová asociace České republiky ve spolupráci s ČSOB totiž spustila novou aplikaci Fotbal+, která chce na jednom místě spojit vše důležité pro fanoušky tuzemského fotbalu. Ať už sledujete reprezentaci, domácí soutěže nebo si nechcete nechat ujít důležité novinky, právě Fotbal+ by se mohla stát vaším novým každodenním společníkem.
Aplikace je od dnešního dne zdarma dostupná pro iPhone i zařízení s Androidem a už při spuštění nabízí poměrně bohatou výbavu. Najdete v ní výsledkový servis napříč českým fotbalem od profesionálních soutěží až po nižší ligy, aktuální tabulky, zpravodajství i obsah ze sociálních sítí. Výsledky tak už nebudete muset složitě hledat na několika různých místech.
Fotogalerie
Velké plány má FAČR také do budoucna. Už během letošního léta má být do aplikace integrován nákup vstupenek na zápasy české reprezentace, přičemž první na řadě budou utkání Ligy národů. Lístky si však budou moci koupit pouze registrovaní uživatelé aplikace.
Nechybí ani propojení s oficiálním fanshopem reprezentace a připravovaný věrnostní program, který má odměňovat aktivní fanoušky. Zajímavostí je také systém kreditů, které si budou moci uživatelé dobíjet přímo v aplikaci. Ty pak poslouží například k budoucím nákupům vstupenek. Jeden kredit přitom odpovídá jedné koruně.
Je vidět, že český fotbal chce držet krok s dobou a nabídnout fanouškům služby, na které jsou zvyklí ze zahraničí. Pokud se navíc podaří všechny slibované funkce dotáhnout do úspěšného konce, mohla by se z Fotbal+ stát aplikace, kterou bude mít v mobilu většina fotbalových příznivců v Česku.