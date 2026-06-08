Apple TV čeká velká změna. tvOS 27 může konečně splnit dávný sen hráčů

Apple už dnes večer představí tvOS 27 a vedle novinek pro iPhone, iPad či Mac by se mohlo dostat i na jednu oblast, kterou firma roky spíše přehlížela. Řeč je o hraní na Apple TV. Přestože se Apple před více než deseti lety pokoušel proměnit svůj set-top box v herní platformu, výsledek nikdy nenaplnil očekávání. Letos by se to ale mohlo změnit.
Když Apple v roce 2015 uvedl první verzi tvOS, snažil se z Apple TV vytvořit zařízení, na kterém si uživatelé zahrají jednoduché hry podobně jako na iPhonu či iPadu. Postupně přibyla podpora herních ovladačů a později také služba Apple Arcade. Jenže Apple TV narážela na řadu omezení, od slabšího hardwaru až po přísná pravidla pro vývojáře. Výsledkem bylo, že většina herních ambicí postupně vyšuměla do ztracena.
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Situace je však dnes úplně jiná. Současná Apple TV disponuje čipem A15 Bionic a podle zákulisních informací by nová generace mohla dostat ještě výkonnější A17 Pro. Právě ten by otevřel dveře technologiím jako hardwarový ray tracing a výrazně náročnějším hrám, které dnes Apple propaguje na iPhonech, iPadech i Macích.
Aby se ale Apple TV skutečně stala zajímavou herní platformou, bude muset Apple udělat několik zásadních kroků. Jedním z nich je odstranění velmi přísného limitu na velikost instalovaných aplikací, který vývojáře dlouhodobě odrazuje. Pomoci by mohla také podpora nové aplikace Apple Games nebo rozšíření nástroje Game Porting Toolkit přímo na tvOS, což by výrazně usnadnilo portování her z jiných platforem.
Ve světě, kde jsou herní konzole stále dražší a běžní hráči často hledají jednodušší alternativy, by tak Apple mohl mít v rukou velmi zajímavou příležitost. A právě tvOS 27 může být prvním krokem k tomu, aby se z Apple TV konečně stal produkt, kterým měl být už před lety.