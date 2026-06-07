WWDC 26 iOS 27: tyto dárky dostali letos vývojáři

WWDC 26 má za sebou již tradiční nedělní registraci všech účastníků, které probíhá v Infinity Loop, tedy původním historickém sídle Apple. Součástí WWDC je každoročně i malá pozornost pro účastníky. Dárky dostali vývojáři pochopitelně i letos a již se s nimi stihli pochlubit i na Instagramu a dalších sociálních sítích. Mezi letošní dárky patří již tradičně lahev na vodu, sérié odznáčků, které jsou pro společnost Apple tradiční a také plátěná taška s logem WWDC 26. Na to co za dárky si pro letošní rok připravil Apple pro nás všechny si musíme počkat do zítřejšího dne, kdy se představí iOS 27, tvOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 a také macOS 27 a VisionOS 27. Uvidíme, zda se objeví také nějaký nový hardware a nebo si budeme muset počkat až do podzimu letošního roku. Je však možné, že zítra uvolněná SDK pro vývojáře odhalí díky informacím o rozměrech displeje skládací iPhone Ultra.
Představení iOS 27 můžete sledovat živě přímo zde.