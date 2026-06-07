Proč by investování mělo být součástí vašeho finančního plánu

Komerční sdělení: Investování bylo dlouhá léta v Česku a na Slovensku spíše nadstandardní záležitostí. Mnoho lidí se mu nevěnovalo, protože se zdálo složité, vzdálené nebo rizikové. Situace se však mění a demografické trendy, které se projeví v příštích dekádách, jasně ukazují, že investování by mělo být součástí finančního plánu většiny lidí. Stárnutí populace, prodlužující se očekávaná délka života a postupné snižování výnosů z tradičních spořících produktů znamenají, že na penzi se dnes nelze spoléhat jen na státní důchod.
V posledních týdnech například na Slovensku lidem začaly chodit důchodové prognózy, které ukazují, jaké výnosy mohou očekávat z prvního a druhého pilíře. V mnoha případech byly výsledky spíše skromné a navíc nezohledňují probíhající demografické změny. Podobná situace čeká i Česko, vzhledem k podobné věkové struktuře populace, a to zejména kvůli nízké porodnosti a prodlužující se střední délce života. Pro mladší generace tak platí, že samostatná příprava na důchod bude stále důležitější.
Jednou z možností, jak se na budoucnost připravit, je dlouhodobé investování prostřednictvím ETF. Tyto fondy umožňují investovat do stovek až tisíců světových společností s nízkými poplatky a pravidelné investování od malých částek měsíčně. ETF umožňují diverzifikovat riziko, protože nenakupujete jen jednotlivé akcie, ale celé indexy nebo segmenty trhu. I menší částka, pravidelně investovaná, může postupně vytvořit hodnotné portfolio, které sníží závislost na státním důchodu a zajistí lepší finanční stabilitu.
Například americký index S&P 500 rostl za posledních 100 let průměrně o 10 % ročně. Kdyby investor od svých 25 let investoval 200 eur měsíčně po dobu 40 let, jeho portfolio by mohlo dosáhnout hodnoty přes 1,26 milionu eur, tedy zhruba 32 milionů korun. I když 200 eur zní pro mladého člověka jako vysoká částka, jde o průměrnou hodnotu v průběhu celé kariéry – v praxi se částka často zvyšuje s růstem příjmu. Tento příklad ukazuje sílu složeného úročení a význam dlouhodobého horizontu investování.
Důležité je také uvědomit si, že investování nemusí znamenat vysoké riziko, pokud se držíte diverzifikovaných nástrojů, jako jsou indexová ETF. V porovnání s individuálními akciemi jsou ETF stabilnější a méně citlivé na náhlé propady trhu. Pravidelné investice umožňují využívat tzv. dollar-cost averaging, tedy průměrování nákupní ceny v čase, což může výrazně snížit dopad volatility na výsledné portfolio.
XTB připravilo zdarma praktický e-book s názvem „Jak začít investovat v roce 2026“, který krok za krokem vysvětluje, kdo by měl investovat, jaké investiční možnosti existují, jaké výhody nabízejí ETF oproti jednotlivým akciím, na co si dát pozor z hlediska poplatků a jak projít registračním procesem a začít investovat bezpečně. Kromě teorie e-book obsahuje i praktické příklady a tipy, jak sestavit dlouhodobé portfolio a jak kombinovat různé třídy aktiv.
Pro ty, kteří dávají přednost vizuálnímu formátu, XTB připravilo také video, kde odborníci krok za krokem vysvětlují, jak začít investovat a jak dlouhodobě budovat portfolio, které vám pomůže lépe se připravit na důchod. Video je ideální pro ty, kdo chtějí vidět konkrétní příklady a pochopit principy investování na praktických situacích.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.