LAMAX míří na DATARTu do slev. Autokamery, reproduktory i outdoorové kamery pořídíte výhodněji

Komerční sdělení: Pokud máte v hledáčku novou autokameru, přenosný reproduktor, outdoorovou kameru nebo třeba chytrý dárek pro děti, právě teď se vyplatí mrknout na DATART. V rámci akce DATART nákupy se totiž do zajímavých slev dostaly vybrané produkty české značky LAMAX, která dlouhodobě sází hlavně na dobrý poměr ceny a výkonu, moderní design a praktické funkce pro každodenní používání. Akce se týká kategorií foto, audio a sluchátka a platí od 28. 5. do 29. 6., případně do odvolání.
V nabídce najdete například oblíbené autokamery LAMAX, které se hodí každému, kdo chce mít na cestách větší klid. Zaujmout může třeba LAMAX T10 4K GPS s hlášením radarů, Wi-Fi, parkovacím režimem a širokým úhlem záběru 170°, případně modely C11 GPS 4K, S8 Dual nebo dostupnější T3. Právě autokamera je přitom typ produktu, který člověk často odkládá s tím, že ji vlastně nepotřebuje. Jenže ve chvíli, kdy dojde na nečekanou situaci na silnici, může být k nezaplacení.
DATART nákupy ale nejsou jen o vybavení do auta. Ve slevách jsou také outdoorové kamery LAMAX, které dávají smysl na dovolenou, sport, výlety i rodinné zážitky. Modely jako LAMAX X9.2, X7.2, X5.2 nebo W10.2 nabídnou natáčení ve vysokém rozlišení, Wi-Fi, mobilní aplikaci a u vybraných modelů také vodotěsnost s pouzdrem až do 40 metrů. Díky tomu se nemusíte bát vzít je k vodě, na kolo nebo třeba na hory.
Milovníci hudby pak mohou sáhnout po přenosných a party reproduktorech LAMAX. V nabídce nechybí Sounder2 Play s 360° zvukem, odolností IP67 a výdrží až 24 hodin, ani výrazně silnější PartyKing modely, které se postarají o pořádnou porci zvuku na grilovačce, oslavě nebo zahradní party. A pokud hledáte dárek pro děti, za pozornost stojí i instantní fotoaparáty InstaKid nebo 3D pero ArtKid 3D.
U běžných zákazníků je potřeba u vybraného produktu kliknout na „Koupit se slevou“, aby se sleva správně propsala do košíku. VIP zákazníci mají zvýhodnění promítnuté přímo v ceně. Vybrané produkty jsou navíc dostupné nejen online, ale také na prodejnách DATART, kde si můžete dostupnost ověřit přímo v detailu konkrétního produktu.