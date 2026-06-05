XTB v první polovině roku 2026 sází na opce, AI a dlouhodobé investování

Komerční sdělení: XTB v první polovině roku 2026 představilo několik novinek, které rozšiřují možnosti běžných investorů i zkušenějších obchodníků. Mezi nejvýznamnější patří spuštění opcí, rozšíření analytických nástrojů v aplikaci nebo flexibilnější správa akciových a ETF pozic. O nových produktech, vývoji platformy, umělé inteligenci i aktuálních trendech mezi investory mluví Vladimír Holovka.
Jaké novinky nebo produkty XTB uvedlo v první polovině roku 2026 a které z nich považujete za nejvýznamnější pro běžné investory?
„V první polovině roku 2026 jsme představili několik významných novinek. Za nejzásadnější považuji spuštění opcí, konkrétně nákupu call a put opcí, které investorům otevírají nové možnosti práce s trhem a řízení rizika,“ říká Vladimír Holovka.
Zároveň ale zdůrazňuje, že právě u opcí bylo pro XTB důležité nastavit produkt tak, aby byl pro investory srozumitelný a odpovědně uchopený. Opce podle něj patří mezi relativně komplexní investiční nástroje, proto se XTB rozhodlo nabídnout pouze jejich nákupní stranu. „Zatím nechceme jít cestou vypisování opcí, které může v některých případech znamenat i teoreticky neomezené riziko pro investora,“ doplňuje.
Novinky se ale netýkaly pouze opcí. XTB v první polovině roku výrazně rozšířilo také možnosti grafické analýzy v aplikacích a přidalo další pokročilé analytické nástroje, které platformu posouvají blíže profesionálním standardům. Praktickou změnou je i možnost prodávat nakoupené akcie a ETF podle výběru konkrétní pozice, nikoliv pouze metodou FIFO. Investor tak získává větší flexibilitu při správě svého portfolia.
Jsou v plánu nové funkce či nástroje, které by usnadnily obchodování pro začínající i pokročilé klienty?
Podle Holovky XTB na dalším rozvoji platformy intenzivně pracuje. Jednou z hlavních oblastí jsou Investiční plány, které investorům umožňují automatizovat pravidelné investování. „Jednou z nejzajímavějších oblastí je další evoluce našich Investičních plánů,“ říká.
XTB nově připravuje možnost zařadit do těchto portfolií také jednotlivé akcie. Vedle toho chce nabídnout vybraná předdefinovaná portfolia, která mohou usnadnit začátek zejména méně zkušeným investorům. Cílem je, aby pravidelné investování bylo dostupnější a jednodušší i pro ty, kteří s investováním teprve začínají.
Dalším směrem vývoje je využití umělé inteligence. „Už dnes například nabízíme stručná shrnutí nejdůležitějších zpráv u jednotlivých akciových titulů včetně jejich pozitivního či negativního sentimentu,“ popisuje Holovka. Podle něj však nejde o to, aby technologie nahrazovala samotné rozhodování investora. Smyslem těchto nástrojů je pomoci mu rychleji se zorientovat v rostoucím množství informací, se kterými se na trzích každodenně setkává.
Jaký je přístup XTB k technologiím typu AI nebo automatizovanému obchodování, které jsou v poslední době v kurzu?
„Na umělou inteligenci se díváme především jako na nástroj, který může investorům pomoci lépe a rychleji pracovat s informacemi,“ říká Holovka. XTB podle něj nevnímá AI jako náhradu za investiční rozhodování, ale jako podporu při analýze dat, zpráv nebo firemních výsledků.
Odpovědnost za správu vlastních financí by podle něj měla i nadále zůstávat na investorovi. Umělá inteligence může být užitečná například při rychlejším zpracování zpráv, analýz nebo výsledků společností. Zároveň ale platí, že samotný nástroj nestačí.
„Pozorujeme, že řada lidí zatím neumí možnosti těchto nástrojů plně využít. Proto považujeme za důležité nejen přinášet nové technologie, ale také investory vzdělávat v tom, jak s nimi pracovat efektivně a kriticky,“ dodává Holovka.
Které sektory nebo produkty podle vás letos přitahují nejvíce pozornosti běžných investorů?
Z pohledu zájmu běžných investorů zůstává silným tématem dlouhodobé a pravidelné investování. „Letos mezi investory nadále dominuje zájem o dlouhodobé a pravidelné investování, zejména prostřednictvím ETF nebo Investičních plánů,“ říká Holovka.
Pozornost si podle něj dál drží také technologické společnosti a témata spojená s umělou inteligencí. Investoři sledují, jak se vysoké investice do AI promítají do výsledků firem a jaký dopad mohou mít na jejich další růst.
Vedle technologií je patrný také vyšší zájem o komodity. „Zároveň pozorujeme zvýšený zájem o komodity, především zlato a ropu, což souvisí s geopolitickou nejistotou a hledáním alternativních investičních příležitostí,“ doplňuje Holovka.
Jak XTB reaguje na rostoucí volatilitu a geopolitická rizika, která ovlivňují trhy?
Volatilita a geopolitická rizika podle Holovky k finančním trhům přirozeně patří. Důležité proto není snažit se jim zcela vyhnout, ale umět s nimi pracovat a zasadit je do širšího kontextu.
„Naší rolí je pomáhat investorům lépe chápat dění na trzích,“ říká Holovka. XTB proto dlouhodobě vytváří analytický a vzdělávací obsah, který investorům poskytuje potřebný kontext pro investiční rozhodování. Současně zdůrazňuje význam řízení rizik a diverzifikace.
Právě v obdobích nejistoty se podle něj často ukazuje, jak důležité je nepodléhat emocím. „Období nejistoty často vede k emotivním rozhodnutím. Právě tehdy je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu, držet se dlouhodobého plánu a nenechat se ovlivnit krátkodobými výkyvy trhu,“ uzavírá.
Můžete shrnout, jak se dařilo ETF, komoditám a kryptoměnám z pohledu obchodování u XTB?
Každá z těchto kategorií podle Holovky plní v portfoliích investorů trochu jinou roli. ETF zůstávají hlavním nástrojem dlouhodobého investování a budování majetku. Komodity letos těžily především z geopolitické nejistoty a zvýšené volatility na trzích. Kryptoměny pak dál přitahují investory, kteří hledají dynamičtější investiční příležitosti a sledují další vývoj tohoto relativně mladého segmentu trhu.
„Je vidět, že investoři dnes přemýšlejí nad portfoliem komplexněji než v minulosti,“ říká Holovka. Vedle dlouhodobého investování podle něj stále častěji hledají také nástroje, které jim umožní reagovat na aktuální ekonomické nebo geopolitické události.
Tento vývoj ukazuje, že běžní investoři už se nesoustředí pouze na jeden typ produktu. Častěji kombinují dlouhodobé nástroje, jako jsou ETF nebo Investiční plány, s aktivnějším sledováním komodit, kryptoměn a dalších příležitostí, které reagují na aktuální dění na trzích.
Více informací najdete na https://www.xtb.com/cz
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Obchodování s opcemi je rizikové a může vést ke ztrátě kapitálu. Podívejte se na KID. Investujte zodpovědně.