Doba ledová 6 dostává první teaser a odhaluje celý název!

Fanoušci Doby ledové se po letech čekání konečně dočkali. Studio totiž zveřejnilo vůbec první teaser na šestý díl populární animované série, který kromě krátké ochutnávky odhalil i jeho kompletní název. Novinka ponese jméno Doba ledová 6: Bod varu (v originále Ice Age: Boiling Point) a do kin by měla zamířit 5. února 2027. Zveřejněná upoutávka sice zatím neukazuje žádné obsáhlé záběry z filmu, jasně však potvrzuje, že se legendární parta v čele s Mannym, Sidem a Diegem vrací. Po letech spekulací tak dostává pokračování jedné z nejúspěšnějších animovaných sérií všech dob konečně reálné obrysy.