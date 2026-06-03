Všimli jste si toho? Alza přidala do své mobilní aplikace geniální vychytávku!

Nekupujete rádi na Alze? Já ano a to zejména od zavedení členství AlzaPlus+, díky kterému lze využít při dopravě do AlzaBoxů dopravu zdarma. A jelikož mám AlzaBoxy jen pár minut od domu snad na všechny světové strany, extrémním způsobem jsem si navyknul nakupovat na Alze i ty největší drobnosti typu baterky do AirTagu, zvýrazňovače, mucholapky či úhloměr. S přibývajícím množstvím objednávek se mi však začalo čas od času stávat, že jsem na ně jednoduše zapomněl, respektive jsem si je vyzvedl později, než jsem mohl, protože jsem si zrovna nevzpomněl, že jsou v AlzaBoxu, který mám poblíž (typicky když jsem vyrazil na nákup autem do nákupního centra s AlzaBoxem, do kterého jsem si záměrně nechal doručit něco většího typu tablety do myčky, prací gely atd a úspěšně tam tyto věci necha). Alza však nedávno přišla s novinkou, která toto zapomenutí snad jednou provždy vymýtí.
Pokud máte u aplikace Alza povolené polohové služby a máte objednávku v AlzaBoxu, aplikace vás je schopná nově upozornit na to, že jste právě v blízkosti daného výdejního boxu a máte v něm objednávku, takže není od věci se pro ní stavit. A ačkoliv se jedná ve výsledku relativně o banalitu, vězte, že když má člověk řešit naráz celou řadu úkolů, i podobné drobné připomínky rozhodně ocení. Fajn je pak i to, že perimetr, ve kterém vás aplikace upozorní na blízkost AlzaBoxu, není úplně malý, takže by se vám nemělo stát například to, že se budete pohybovat po jedné straně parkoviště, AlzaBox bude na druhé straně a aplikace vás na něj neupozorní, takže jednoduše zapomenete. Mě osobně vyskočilo upozornění, když jsem byl dle měření na Mapy.com nějakých 190 metrů od AlzaBoxu. Za mě tedy rozhodně palec nahoru, protože jde o drobnost, která dokáže skutečně zpříjemnit, nebo možní spíš usnadnit, život.