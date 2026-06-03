QNAP oficiálně představuje QuTS hero h6.0 s vysokou dostupností dvou NAS, neměnnými snímky a dalšími funkcemi

QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložišť, dnes oficiálně představil QuTS hero h6.0, nejnovější operační systém NAS na bázi ZFS, který nabízí novou úroveň odolnosti a inteligence pro podniky.
„S rostoucím objemem dat a tím, jak AI mění podnikové operace, potřebují podniky úložiště, které je bezpečné, inteligentní a připravené na budoucnost,“ uvedl Oliver Lam, produktový manažer společnosti QNAP. „QuTS hero h6.0 spojuje odolnost, kybernetickou bezpečnost a inteligentní správu dat do jedné sjednocené platformy – a upřímně děkujeme uživatelům, kteří se zapojili do beta programu h6.0, za to, že pomohli umožnit toto oficiální vydání.“
Klíčové nové funkce v QuTS hero h6.0*
- Vysoká dostupnost (HA) dvou NAS
Dvě zařízení NAS tvoří aktivně-pasivní cluster HA pomocí High Availability Manager. QuTS hero h6.0 rozšiřuje podporu na více modelů, čímž jsou téměř všechny aplikace QNAP NAS* připraveny na HA. Navíc lze cluster NAS připojit k rozšiřujícím jednotkám JBOD, což zvyšuje flexibilitu a škálovatelnost kapacity HA systému a zároveň poskytuje cenově efektivní redundanci pro zajištění kontinuity provozu.
*Kromě aplikací třetích stran a starších aplikací.
- Neměnné snímky
Dostupné na všech modelech QuTS hero, neměnné snímky uzamknou data snímku po dobu stanovené ochranné lhůty, aby zabránily úpravám nebo smazání. To zajišťuje integritu dat a slouží jako klíčová ochrana proti útokům ransomwaru, poskytuje pevný základ pro obnovu po havárii a umožňuje firmám rychle obnovit data po incidentu.
- Správa klíčů KMIP
Jako klient KMIP se QNAP NAS integruje s centralizovanými podnikovými servery pro správu klíčů (KMS) pro jednotnou kontrolu šifrovacích klíčů. Klíče jsou vzdáleně spravovány a automaticky aplikovány, čímž se snižuje ruční riziko. Architektura je navržena tak, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům FIPS 140-3 a podnikovým bezpečnostním potřebám.
- Vylepšené zabezpečení systému
QuTS hero h6.0 přidává více vrstev ochrany pro zajištění integrity systému a prevenci průniků.
• FIDO2 přístupové klíče umožňují přihlášení bez hesla a jsou odolné vůči phishingu pro silnější ochranu účtu.
• Zabezpečené spuštění využívá ochranu na úrovni hardwaru k ověření integrity firmwaru při spuštění, blokuje neověřený kód a zajišťuje, že každé spuštění začíná z důvěryhodného stavu.
• Ochrana před ransomwarem přidává behaviorální detekci a izolaci do aplikace Malware Remover, identifikuje anomálie, zaznamenává podezřelé aktivity a neutralizuje hrozby v reálném čase.
• Zabezpečený IP přístup zavádí detailní řízení na úrovni IP pro snížení síťové expozice a vynucuje kontextové zásady přístupu.
- Qtier hero
Oblíbená technologie vrstvení úložiště Qtier od QNAP je nyní podporována na NAS QuTS hero. Díky flexibilní manuální kontrole vrstvení mohou uživatelé umístit data na ultra rychlé SSD nebo vysokokapacitní HDD podle potřeb zátěže a dosáhnout tak ideální rovnováhy mezi výkonem, kapacitou a nákladovou efektivitou. Ideální pro firmy zpracovávající velké, smíšené zatížení – například souborové servery, virtuální stroje nebo video produkci.
- FileTiers (Coming soon)
FileTiers automaticky optimalizuje distribuci dat mezi žhavými, teplými a studenými úrovněmi napříč různými zařízeními NAS podle frekvence přístupu nebo vlastních zásad. Při zachování původních cest k souborům bez přerušení pro uživatele rezervuje výkon pro žhavá data a zajišťuje nákladovou efektivitu pro studená data. Podporuje také vysokou dostupnost a zálohování HBS pro komplexní odolnost dat.
- SMB Daemon v režimu jádra se šifrováním
Spuštěním služeb SMB v režimu jádra dosahuje QuTS hero výrazného zvýšení propustnosti a zároveň podporuje šifrování SMB pro bezpečné přenosy souborů.
- Zjednodušená správa a řízení přístupu
• QNAP ID SSO zjednodušuje přihlašování do NAS a cloudových služeb pomocí jednotného přihlášení.
• Fibre Channel NPIV umožňuje více virtuálních WWPN na jednom FC portu pro lepší správu více nájemců.
• ACL 2.0 přináší přepracovaný engine pro správu oprávnění, který poskytuje výrazně rychlejší operace, plynulejší administraci a spolehlivější výkon pro velké adresáře.
• AMIZcloud Monitoring zajišťuje centralizovanou cloudovou správu pro HA skupiny, zobrazuje stav clusteru, latenci a upozornění.
- AI a automatizace
• On-premise LLM v Qsirch zavádí RAG Search poháněné lokálně nasazenými open-source velkými jazykovými modely (například DeepSeek, Gemma, Phi a Mistral) na NAS s podporou GPU. Umožňuje rychlé a soukromé shrnutí dokumentů a sémantické vyhledávání s plnou suverenitou dat, což z něj činí ideální řešení pro budování on-premise inteligence a Edge AI.
• MCP Assistant umožňuje správcům spravovat NAS pomocí příkazů v přirozeném jazyce prostřednictvím nástrojů jako Claude Desktop, VS Code, Telegram nebo n8n a zjednodušuje tak každodenní operace díky automatizaci s podporou AI.
Dostupnost
QuTS hero h6.0 je nyní k dispozici v QNAP Centru stahování.
Další informace naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0
Poznámka: Dostupnost funkcí se může lišit v závislosti na modelu NAS, hardwarových specifikacích a verzi softwaru. Podrobné informace o podpoře naleznete na oficiálních stránkách a v dokumentaci QNAP.