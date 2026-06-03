Apple posiluje ve světě klasické hudby. Spojil se s ikonickou Wigmore Hall

Apple pokračuje v rozšiřování svého vlivu ve světě klasické hudby. Prostřednictvím služby Apple Music Classical totiž oznámil nové partnerství s legendární londýnskou koncertní síní Wigmore Hall, která je považována za jednu z nejprestižnějších scén pro komorní hudbu na světě.
Spolupráce přichází symbolicky v roce, kdy Wigmore Hall slaví 125 let od svého otevření. Součástí dohody je také restart projektu Wigmore Hall Live, který nově přechází na čistě digitální distribuci a bude úzce propojen právě s Apple Music Classical.
Na celé spolupráci je přitom zajímavý především její model fungování. Wigmore Hall se totiž rozhodla pokrýt veškeré náklady spojené s produkcí nahrávek a zároveň si nebude nárokovat žádný podíl z příjmů. Veškeré honoráře a licenční poplatky poputují přímo umělcům, kteří na nahrávkách vystupují. Jde tak o poměrně neobvyklý krok, který má podpořit samotné interprety a dát jim větší podíl na výnosech z jejich práce.
Nová platforma nabídne čtyři digitální alba ročně, přičemž půjde o záznamy živých vystoupení přímo z Wigmore Hall. Každá novinka bude po dobu tří měsíců dostupná exkluzivně pouze prostřednictvím Apple Music Classical, teprve poté zamíří i na další distribuční kanály.
První nahrávkou vydanou v rámci nového partnerství je koncertní záznam klavíristy Borise Giltburga, který ve Wigmore Hall v únoru loňského roku interpretoval několik Beethovenových klavírních sonát. Posluchači se navíc dočkají i speciálního komentáře samotného pianisty, ve kterém vysvětluje pozadí jednotlivých skladeb a svůj přístup k jejich interpretaci.
Ředitel Wigmore Hall John Gilhooly při oznámení spolupráce zdůraznil, že právě vysoká kvalita zvuku Apple Music Classical umožňuje posluchačům dostat se zážitkem co nejblíže skutečné návštěvě koncertního sálu. A právě to je podle něj jedním z hlavních důvodů, proč si pro spolupráci vybrali právě Apple.
Nejde navíc o první podobný projekt kalifornského giganta. Apple Music Classical už v minulosti navázala partnerství s institucemi jako jsou Berlínská filharmonie, Carnegie Hall, Londýnský symfonický orchestr, Metropolitní opera v New Yorku nebo Vídeňská filharmonie. Je tak zřejmé, že Apple bere klasickou hudbu velmi vážně a snaží se postupně budovat platformu, která nabídne milovníkům tohoto žánru něco navíc oproti běžným streamovacím službám.
Ačkoliv Apple Music Classical zůstává pro většinu uživatelů spíše okrajovou záležitostí, podobné kroky ukazují, že Apple má s touto službou dlouhodobé plány. A vzhledem k tomu, jaká jména a instituce se mu daří získávat na svou stranu, rozhodně se nezdá, že by v tomto směru hodlal v dohledné době zpomalovat.