Skvělé hry pro Mac, které nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Stitchings
Akční hra Stitchlings láká na originální systém, ve kterém si z poražených nepřátel doslova „přišíváte“ nové části těla a upravujete tak vzhled i bojový styl své postavy. Hra je navržená pro sólo hraní i kooperaci na jedné obrazovce, podporuje ale i Steam Remote Play Together. Kromě experimentování s různými schopnostmi a předměty nabízí také stylový patchworkový svět plný látkových nepřátel, náročných bossů a dobrodružství, které je nejlepší zažít ve dvou.
Sopwith
Arkádová hra Sopwith vrací na scénu legendární DOS klasiku z roku 1984 v moderním zpracování, které ale zachovává původní atmosféru i hratelnost. Usednete do kokpitu dvouplošníku z první světové války a čekají vás souboje ve vzduchu, bombardování továren, tanků i palivových skladů a neustálý boj s omezeným množstvím paliva a munice. Nechybí akrobatické manévry, postupně náročnější úrovně ani souboje proti AI či online multiplayer přes Steam. Potěší také autentické retro ozvučení připomínající staré PC reproduktory a radar v horní části obrazovky, který pomáhá sledovat nepřátele i cíle na mapě.
Between Stops
Příběhové RPG Between Stops kombinuje tahové souboje s mechanikami inspirovanými bullet hell akcemi, takže kromě strategického plánování musíte během bojů aktivně uhýbat smrtícím útokům bossů. Velký důraz hra klade také na vztahy mezi postavami a hráčská rozhodnutí, která dokážou trvale změnit průběh příběhu i odemknout zcela odlišné cesty kampaní. Každé hraní tak může působit jinak a hra motivuje k opakovanému objevování nových možností i zakončení.
Jackpot Crash Course
Vizuální novela Jackpot Crash Course vás zavede do brutální televizní soutěže, ve které o milost bojují výhradně zločinci. Hráči zde musí riskovat, sázet a porážet soupeře v nebezpečných hrách založených na štěstí i psychologii, aby si zasloužili odpuštění za své činy. Postupně ale začíná být jasné, že celý pořad možná není jen o dokazování neviny. Hra kombinuje napětí death game příběhů, silnou atmosféru a témata kriminality, manipulace a touhy po senzaci.