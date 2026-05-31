Recenze PanzerGlass Samba Case: Pancíř pro váš iPhone 17e

Když se řekne PanzerGlass, většině lidí se vybaví ochranná skla. Dánský výrobce však už dávno není jen o nich a v jeho nabídce najdete i řadu krytů pro smartphony. Jedním z nich je i PanzerGlass CARE Samba Case určený pro iPhone 17e, který se mi v posledních týdnech dostal do rukou. A přestože na první pohled působí velmi nenápadně, po několika dnech používání jsem pochopil, proč si na něj výrobce tolik věří.
Technické specifikace, zpracování a design
PanzerGlass CARE Samba je zadní kryt vyrobený ze 100% recyklovaného TPU, který je navržen přímo pro iPhone 17e a 16e. Výrobce vsadil na minimalistický design bez zbytečných výstřelků, díky čemuž kryt na telefonu působí elegantně a nijak na sebe nestrhává pozornost. Přesto však nejde o žádný obyčejný silikonový obal. PanzerGlass jej vybavil zesílenými rohy a konstrukcí, která byla testována při 26 pádech ze všech úhlů a hran. Kryt má podle výrobce ochránit telefon i při pádu z výšky až 2,4 metru. Dostupný je jak v neprůhledné černé, tak průhledné nebo chcete-li transparentní variantě.
Velkým plusem je podpora MagSafe, která funguje naprosto bez problémů. Magnety drží příslušenství pevně a bezdrátové nabíjení probíhá stejně pohodlně jako bez krytu. Potěší i mírně zvýšené okraje kolem displeje a fotoaparátu, které poskytují dodatečnou ochranu při odložení telefonu na stůl.
Po stránce designu se mi líbí zejména to, že kryt není zbytečně robustní. Řada výrobců totiž při snaze nabídnout maximální ochranu vytvoří z telefonu téměř cihlu. Samba Case jde jinou cestou. Ochranu kombinuje s relativně tenkým profilem, takže si iPhone zachovává příjemné rozměry a dobře se používá jednou rukou.
Fotogalerie
Testování
Přiznám se, že u krytů jsem poměrně náročný. Telefon používám intenzivně každý den, často jej vytahuji z kapsy, odkládám na stůl, nosím v autě a samozřejmě se čas od času nevyhnu ani nějakému tomu menšímu pádu. Právě v takových situacích se ukáže, zda kryt skutečně funguje, nebo jen dobře vypadá na produktových fotografiích.
U Samba Case mě hned po nasazení potěšilo, jak dobře sedí na telefonu. Nikde nic nevrže, neprohýbá se a všechny výřezy jsou přesné. Tlačítka mají příjemnou odezvu a není potřeba na ně tlačit větší silou, což bývá problém některých levnějších krytů.
Velmi příjemný je také samotný úchop. Boky krytu mají jemnou texturu, díky které telefon neklouže v ruce a působí jistěji. Přitom se stále pohodlně zasouvá do kapsy kalhot. Během testování jsem si několikrát uvědomil, že právě komfort držení je jedna z věcí, kterou člověk ocení každý den, zatímco ochranu při pádu třeba nikdy nevyužije.
Samostatnou kapitolu si zaslouží MagSafe. Jelikož doma používám více MagSafe nabíječek a držáků, kompatibilita je pro mě důležitá. V tomto směru kryt nezklamal. Magnetické příslušenství drží pevně a nabíjení funguje bez jakýchkoliv omezení.
Pozitivně hodnotím i ochranu fotoaparátů. Zadní modul je mírně zapuštěný a při položení telefonu na stůl se čočky nedotýkají povrchu, což může v dlouhodobém horizontu zabránit vzniku drobných škrábanců.
Fotogalerie #2
Resumé
PanzerGlass CARE Samba Case není kryt, který by vás ohromil extravagantním designem nebo křiklavými barvami. Jeho síla spočívá jinde. Nabízí velmi solidní ochranu, kvalitní zpracování, plnou podporu MagSafe a příjemné každodenní používání. Oceňuji také fakt, že se výrobci podařilo zachovat rozumnou tloušťku, takže z iPhonu nevzniká zbytečně mohutné zařízení.
Pokud tedy hledáte kryt pro iPhone 17e, který dokáže skloubit vysokou odolnost s elegantním vzhledem a nechcete dělat kompromisy mezi ochranou a komfortem používání, je PanzerGlass Samba Case rozhodně jedním z modelů, který stojí za zvážení. Není to nejlevnější kryt na trhu, ale přesně patří do kategorie příslušenství, u kterého si za kvalitu a klid na duši rád připlatím.