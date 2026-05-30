Recenze sluchátek Swissten s USB-C konektorem: Elegantní kovový design a překvapivý zvuk za rozumnou cenu

S postupným mizení 3,5mm audio jacku z většiny moderních smartphonů a tabletů vyvstává pro mnoho uživatelů otázka, jaká drátová sluchátka zvolit. Bezdrátová varianta nemusí vyhovovat každému a ne každý chce používat nepraktické redukce. Odpovědí na tuto potřebu mohou být špuntová sluchátka Swissten v elegantní černé barvě, která jsou vybavena moderním USB-C konektorem. Tato sluchátka slibují za pár korun čistý a vyvážený zvuk doplněný o solidní basy a jasné výšky. Pojďme se podrobně podívat na to, co tento cenově dostupný model nabízí.
Design a zpracování
Jedním z hlavních taháků těchto sluchátek je jejich zpracování. Tělo sluchátek Swissten Metallic je vyrobeno z kovu. Tento konstrukční prvek jim nejen dodává prémiový a elegantní vzhled, ale podle výrobce také přispívá k výrazně kvalitnějšímu zvuku.
Kovová konstrukce by navíc měla zaručit delší životnost a zvýšenou odolnost proti poškození, což oceníte zejména při častém přenášení v kapse či tašce. Výrobce se u designu zaměřil také na ergonomii, aby sluchátka perfektně a pohodlně seděla v uších i při delším nošení.
V balení byste měli nalézt i náhradní silikonové nástavce různých velikostí, díky kterým dosáhnete optimálního utěsnění a výborné izolace od okolního hluku.
Technické specifikace
Po stránce zvukového projevu se sluchátka Swissten mohou pochlubit kmitočtovým rozsahem od 20 Hz do 20 kHz, což spolehlivě pokrývá celé spektrum slyšitelných frekvencí a zajišťuje přirozený poslech.
Citlivost se pohybuje na úrovni 106 dB, což zaručuje dostatečnou hlasitost. Impedance činí 16 ohmů, takže sluchátka bez problémů „rozehrají“ i mobilní zařízení s nižším výstupním výkonem.
Díky přímému digitálnímu připojení přes USB-C je navíc slibována lepší kvalita zvuku s minimálním rušením a zkreslením. Samozřejmostí je plná kompatibilita nejen se smartphony, ale i s tablety a notebooky vybavenými tímto rozhraním.
Velmi praktickou funkcí je vestavěný mikrofon, který ze sluchátek dělá plnohodnotné hands-free zařízení pro čistou komunikaci během telefonování. Mikrofon se nachází na ovládacím panelu přímo na kabelu. Součástí tohoto panelu je také multifunkční tlačítko.
S jeho pomocí můžete nejen přijímat a ukončovat telefonní hovory, ale zároveň slouží pro pohodlné ovládání přehrávané hudby. Řeč je konkrétně o funkci Play/Pause a případně k přeskakování skladeb, aniž byste museli vůbec vytahovat telefon z kapsy.
Samotný přívodní kabel, zakončený zmíněným USB-C portem, měří 1,2 metru. Tato délka představuje ideální kompromis a poskytuje dostatečný komfort pro běžné používání na cestách, při procházkách nebo při práci u počítače.
Závěr
Sluchátka Swissten jeví jako velmi zajímavá a spolehlivá volba pro každodenní poslech hudby, sledování filmů, hraní her i vyřizování hovorů. Při očekávání si ale musíte uvědomit, že tato sluchátka stojí pár stovek. Čili pokud hledáte sluchátka s perfektním zvukem a dynamickými basy, musíte se poohlédnout v úplně jiné cenové kategorii. Pro děti a základní uživatele jsou plně dostačující. Jejich cena je 299 korun.