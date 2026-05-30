Připněte si důležité složky v iPhone a ušetřete desítky klepnutí denně

Aplikace Soubory nabízí řadu funkcí, které usnadňují práci s dokumenty, ale některé z nich zůstávají trochu ve stínu těch známějších. Přitom právě drobné organizační nástroje často přinášejí největší úsporu času. Jedním z nich je možnost připnout si často používané složky mezi Oblíbené.
Pokud pravidelně pracujete s určitými dokumenty, ukládáte soubory do stejného umístění nebo máte složku, kterou otevíráte několikrát za den, vyplatí se ji mít neustále po ruce.
Jak přidat složku mezi Oblíbené
Postup je velmi jednoduchý. V aplikaci Soubory najděte složku, kterou chcete mít rychle dostupnou. Poté na ni dlouze podržte prst a v zobrazené nabídce vyberte možnost Přidat do Oblíbených. Složka se okamžitě objeví v sekci Oblíbené, která je umístěna v horní části postranní nabídky. Díky tomu k ní získáte přístup prakticky odkudkoliv v aplikaci bez nutnosti procházet celé adresářové struktury.
Praktické využití v každodenním provozu
Největší přínos této funkce oceníte ve chvíli, kdy pracujete s větším množstvím souborů. Může jít například o složku s pracovními dokumenty, naskenovanými fakturami, studijními materiály nebo fotografiemi určenými k úpravám. Místo několika kroků potřebných k nalezení správného umístění stačí jediné klepnutí. Pokud navíc používáte více cloudových úložišť současně, dokáže připnutí složek výrazně zpříjemnit orientaci.
Oblíbené složky lze kdykoliv upravit
Pokud některou složku přestanete používat, můžete ji z Oblíbených stejně snadno odebrat. Stačí opět vyvolat kontextovou nabídku dlouhým podržením a zvolit příslušnou možnost. Sekci Oblíbené si tak můžete průběžně přizpůsobovat podle aktuálních potřeb a mít zde pouze složky, které skutečně používáte.