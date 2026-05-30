Odeslání zprávy na později v iPhonu: Funkce, která se hodí častěji, než si myslíte

Někdy víte přesně, co chcete napsat, ale ještě nenastal správný okamžik pro odeslání. Může jít o narozeninové přání, pracovní připomínku, informaci kolegovi na druhém konci světa nebo zprávu, kterou nechcete posílat pozdě večer. Právě pro podobné situace nabízí aplikace Zprávy možnost naplánovat odeslání iMessage na konkrétní datum a čas.
Díky tomu můžete zprávu připravit s předstihem a nechat iPhone, aby ji odeslal za vás přesně ve chvíli, kterou si určíte.
Jak naplánovat zprávu k pozdějšímu odeslání
Postup je velmi jednoduchý. Otevřete aplikaci Zprávy a napište text, který chcete odeslat. Poté klepněte na tlačítko „+“ vedle pole pro zadávání zprávy. V nabídce vyberte možnost Odeslat později. Pokud ji na první pohled nevidíte, otevřete nabídku Více, kde bývá umístěna. Následně si vyberete datum a čas odeslání. Po potvrzení se zpráva uloží a zobrazí se přímo v konverzaci společně s informací o plánovaném termínu odeslání.
Zprávu lze před odesláním upravit
Jednou z praktických výhod je možnost s naplánovanou zprávou dále pracovat. Dokud nedojde k jejímu automatickému odeslání, můžete změnit text, upravit čas odeslání nebo zprávu úplně zrušit. To oceníte například ve chvíli, kdy si vzpomenete na další informace nebo se změní okolnosti a zprávu už není potřeba posílat.
Ideální pro práci i osobní život
Naplánované zprávy nejsou určeny jen pro pracovní komunikaci. Mnoho lidí je využívá například pro narozeninová přání, připomenutí důležitých událostí nebo zprávy rodině a přátelům. Praktické je také plánování komunikace s lidmi v jiných časových pásmech. Zprávu můžete napsat kdykoliv během dne a nastavit její odeslání na dobu, kdy bude mít příjemce větší šanci si ji přečíst.