5 použitých iPhonů, které udělají na Den dětí zaručeně radost!

Den dětí je za dveřmi a pokud letos přemýšlíte nad dárkem, který skutečně potěší a zároveň bude mít dlouhodobé využití, iPhone rozhodně stojí za zvážení. Dobrou zprávou navíc je, že nemusíte sahat po nejnovějších modelech za desítky tisíc korun. Na Mobil Pohotovosti totiž najdete širokou nabídku použitých iPhonů ve výborném stavu, které jsou prověřené, plně funkční a navíc se na ně vztahuje 12měsíční záruka. Díky tomu můžete pořídit vysněný telefon za zlomek původní ceny a zároveň mít jistotu, že kupujete zařízení od ověřeného prodejce.
iPhone SE 2
Pokud hledáte co nejdostupnější vstupenku do světa Applu, velmi zajímavou volbou je iPhone SE 2. Přestože jde o starší model, stále nabízí svižný chod, kvalitní fotoaparát a hlavně kompaktní rozměry, které ocení zejména mladší uživatelé. Výhodou je také klasické tlačítko Touch ID, na které mnoho uživatelů dodnes nedá dopustit. V kategorii B seženete tento model už od 2690 Kč, tedy skutečně za pakatel.
iPhone 13 mini
Skvělou volbou je rovněž iPhone 13 mini. Ten si získal srdce fanoušků zejména díky tomu, že kombinuje špičkový výkon s velmi kompaktním tělem. V době, kdy jsou telefony stále větší, představuje příjemnou alternativu pro každého, kdo chce výkonný iPhone, který se pohodlně vejde do kapsy a dobře se ovládá jednou rukou. Zejména dětem by se tedy měl tento model ovládat díky svým rozměrům opravdu skvěle. Když k tomu připočteme super foťák i displej, 5690 Kč za B kategorii je též velmi příjemných.
iPhone 13
Pokud hledáte ideální poměr ceny a výkonu, jen těžko se přehlíží iPhone 13. Tento model patří i několik let po svém uvedení mezi nejoblíbenější iPhony vůbec. Nabízí výborný OLED displej, velmi kvalitní fotoaparáty, dlouhou výdrž baterie a výkon, který bez problémů zvládá i ty nejnáročnější aplikace a hry. Právě proto je často považován za jeden z nejrozumnějších nákupů mezi použitými iPhony. Cena 6490 Kč z něj pak dělá extrémně atraktivní kousek ke koupi.
iPhone 15 Pro
Pro náročnější uživatele pak může být velmi zajímavou volbou iPhone 15 Pro. Ten přináší prémiové titanové tělo, špičkový fotoaparát, vysoký výkon a podporu nejnovějších funkcí systému iOS. Pokud chcete udělat opravdu velkou radost a zároveň pořídit telefon, který bude bez problémů sloužit ještě mnoho dalších let, jde o sázku na jistotu. Za 14 690 Kč v kategorii B se tedy jedná o jednu z nejdostupnějších prémiovek současnosti.
iPhone Air
Pozornost si zaslouží také iPhone Air. Ten patří mezi nejzajímavější novinky poslední doby a láká především na mimořádně tenkou konstrukci, elegantní design a moderní výbavu. Pokud chcete darovat něco výjimečného a zároveň trochu vystoupit z řady, právě tento model rozhodně stojí za zvážení. Vždyť vzhledem k tomu, že tento model představil Apple teprve loni na podzim, je naprosto jasné, že i v použitém stavu bude stále jako nový včetně perfektně fungující baterky. Za 16 790 Kč zkrátka super koupě.
Velkou výhodou nákupu použitých iPhonů na Mobil Pohotovosti je nejen atraktivní cena, ale také jistota původu zařízení, důkladná kontrola technického stavu a již zmíněná 12měsíční záruka. Díky tomu získáte telefon, který může udělat na Den dětí obrovskou radost, aniž by zbytečně zatížil rodinný rozpočet.
Pokud tedy stále přemýšlíte nad tím, čím své děti letos potěšit, kvalitní použitý iPhone může být přesně tím dárkem, který vykouzlí úsměv na tváři nejen 1. června, ale i dlouhé měsíce poté.
