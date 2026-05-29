Předplácíte si aplikace na rok dopředu? Znovu už to pravděpodobně neuděláte

Nová data ukazují tvrdou realitu aplikací s předplatným: kdo jednou zruší roční tarif, ten se už většinou nevrátí. Podle nové části reportu State of Subscription Apps 2026 od RevenueCatu se během jednoho roku znovu aktivuje jen 5 % uživatelů, kteří zrušili roční předplatné. U měsíčních tarifů je návratnost zhruba čtyřikrát vyšší, což hezky ukazuje, že roční předplatné sice může vývojářům přinést stabilnější příjem, ale jakmile o uživatele přijdou, získat ho zpět je extrémně těžké.
RevenueCat se v nové části svého reportu zaměřil hlavně na retenci, rušení předplatných a návraty uživatelů. A čísla jsou pro tvůrce aplikací docela nekompromisní. Více než polovina zrušení zkušebních období se dnes odehraje hned první den. U třídenních zkušebních dob připadá na den 0 dokonce 55,4 % zrušení, u sedmidenních 39,8 %, u čtrnáctidenních 35,7 % a i u třicetidenních zkušebních období zruší předplatné první den 31,1 % uživatelů. Jinými slovy, aplikace má často jen první spuštění na to, aby člověku ukázala, proč má zůstat.
Zajímavé je i chování u ročních tarifů. RevenueCat uvádí, že první měsíc tvoří 35 % všech zrušení ročních předplatných. Nejrychleji odcházejí uživatelé u nákupních aplikací, kde se zhruba polovina všech ročních zrušení odehraje během prvního měsíce. Naopak vzdělávací aplikace dopadají lépe, protože během prvních třiceti dnů u nich připadá na zrušení kolem 30 %. To není málo, ale pořád je vidět, že učení, kurzy nebo jazykové aplikace mají větší šanci stát se součástí dlouhodobého návyku.
Fotogalerie
Roční předplatné ale není automaticky špatná zpráva. Pokud uživatel vydrží až do obnovy, jde naopak o nejstabilnější typ tarifu. Roční plány se podle RevenueCatu obnovují v průměru v 83,4 % případů, což je více než čtyřnásobek oproti týdenním tarifům a zhruba dvojnásobek proti měsíčním. Navíc platí, že kdo obnoví jednou, má větší šanci obnovovat i dál. Medián obnovy u prvního ročního prodloužení se pohybuje mezi 23 až 40 %, u druhého už mezi 44 až 64 % a u třetího mezi 56 až 70 %.
Pro vývojáře z toho plyne poměrně jasný závěr. Nestačí uživatele nalákat na slevu nebo agresivní paywall. Pokud aplikace během prvních minut nevysvětlí svou hodnotu, uživatel často trial okamžitě zruší a později se nevrátí. A pokud zruší roční tarif, šance na jeho návrat je velmi malá. Roční předplatné tedy může být skvělé pro aplikace, které si uživatel skutečně osvojí, ale zároveň je mnohem méně odpouštějící. První dojem, onboarding a rychlé doručení reálného užitku jsou dnes pro předplatné aplikace důležitější než kdy dřív.