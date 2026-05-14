Nižší cena bez placení na rok dopředu: Apple spustil nový typ předplatného aplikací

Předplatná jsou dnes běžnou součástí většiny aplikací v App Storu. Uživatelé si zpravidla vybírají mezi měsíčním tarifem, který je dražší, ale flexibilnější, a roční variantou s lepší cenou, ovšem za podmínky jednorázové platby na dlouhé období dopředu. Apple nyní přichází s novým řešením, které kombinuje výhody obou možností.
Společnost totiž oficiálně spustila nový typ předplatného nazvaný „měsíční předplatné s dvanáctiměsíčním závazkem“. Novinka dorazila společně s iOS 26.5, přičemž funguje i na zařízeních s iOS 26.4. Princip je poměrně jednoduchý. Uživatel získá cenové zvýhodnění podobné ročnímu předplatnému, ale místo jednorázové platby zaplatí částku rozdělenou do dvanácti měsíčních splátek.
V praxi to znamená, že například aplikace nabízející roční tarif za zvýhodněnou cenu už nebude vyžadovat okamžitou platbu celé částky. Cena se rozpočítá do jednotlivých měsíců, takže je finančně dostupnější, ale zároveň se uživatel zaváže k využívání služby po celý rok.
Apple k novince vydal i podrobnější vysvětlení fungování. Pokud si uživatel tento typ předplatného aktivuje, zavazuje se dokončit všechny platby až do konce sjednaného období. Předplatné je sice možné kdykoliv zrušit, ale samotné zrušení neukončí povinnost doplatit zbývající měsíce závazku. Zabrání pouze automatickému obnovení po uplynutí dvanácti měsíců.
Zajímavé je také řešení situace, kdy selže platba. Pokud se nepodaří strhnout měsíční částku z platební metody, může uživatel dočasně přijít o přístup ke službě, dokud platbu nedokončí nebo neaktualizuje údaje ke svému Apple účtu.
Apple myslel i na změnu tarifů během aktivního závazku. Pokud uživatel přejde na dražší variantu předplatného ještě před vypršením původního období, nový tarif se aktivuje okamžitě. Zároveň dojde k vrácení poměrné části nevyužitého období aktuálního předplatného a podmínky závazku se upraví podle nového plánu.
Nový systém zatím není dostupný ve všech zemích. Překvapivě chybí například ve Spojených státech a Singapuru, zatímco ve většině ostatních regionů už spuštěn byl. Apple důvod tohoto omezení zatím nevysvětlil.
Důležité také je, že podpora nového typu předplatného není automatická. Vývojáři ji musí do svých aplikací přidat ručně, takže rozšiřování bude pravděpodobně postupné. Přesto lze očekávat, že se tato možnost začne v příštích měsících objevovat stále častěji, zejména u dražších služeb, kde bývá jednorázová roční platba pro část uživatelů překážkou. Z pohledu uživatelů jde o zajímavý kompromis mezi nižší cenou a rozložením nákladů v čase. Z pohledu vývojářů pak nový model nabízí větší jistotu dlouhodobého příjmu bez nutnosti vyzvývat zákazníky k vysoké jednorázové platbě.