Opce přicházejí do XTB. Pro investory otevírají nové možnosti, ale nejsou pro každého

Komerční sdělení: Investování a obchodování na finančních trzích v posledních letech výrazně roste. Vedle akcií, ETF nebo kryptoměn se stále častěji dostávají do centra pozornosti také opce. Jejich pověst bývá rozporuplná. Na jedné straně jde o nástroj, který může působit složitěji než klasický nákup akcií, na druhé straně ale opce umí posloužit i k poměrně jednoduchým strategiím. Právě proto je jejich spuštění v nabídce XTB zajímavou novinkou. XTB nyní oficiálně nabízí vanilla opce na akcie a ETF a na svém webu uvádí, že klienti mají přístup k více než 140 opcím.
Co jsou vlastně opce v praxi? Jde o finanční derivát, tedy kontrakt navázaný na podkladové aktivum. Kupujícímu dává právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat dané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém čase nebo do určitého data. Za toto právo se platí opční prémie. XTB ve své edukaci vysvětluje, že při nákupu opce je maximální ztráta omezena právě na zaplacenou prémii. To je důležitý rozdíl oproti některým jiným typům obchodů, kde může být riziko otevřenější. Současně ale platí, že nestačí odhadnout jen směr trhu. Důležité je i načasování, strike price a velikost pohybu. Pokud se očekávaný scénář neodehraje včas nebo dostatečně výrazně, může opce expirací ztratit celou hodnotu.
Pro lepší představu se opce často přirovnávají k rezervačnímu poplatku. Představte si, že si za určitou částku zarezervujete právo koupit byt za dnešní cenu i za několik měsíců. Pokud mezitím cena nemovitosti vzroste, takové právo má hodnotu. Pokud cena naopak klesne, rezervaci nevyužijete a ztratíte jen zaplacený poplatek. Podobně funguje i nákup opce. Investor si za prémii kupuje možnost reagovat na budoucí pohyb trhu, aniž by od začátku platil plnou cenu podkladového aktiva.
Opce mohou být užitečné, ale jen tehdy, když investor ví, proč je používá
Právě tady se láme rozdíl mezi smysluplným použitím opcí a zbytečným riskováním. Opce mohou dobře fungovat ve chvíli, kdy má investor jasnou hypotézu. Tedy když ví, jestli očekává růst nebo pokles, v jakém časovém horizontu a jak výrazný pohyb dává smysl. Kromě spekulace na cenu mohou sloužit i jako forma zajištění portfolia. XTB ve své edukaci přímo uvádí, že například nákup put opce může fungovat jako ochrana proti poklesu ceny akcií, které už investor drží.
Naopak pro investory, kteří hledají pasivní a nízkorizikový přístup, opce typicky vhodné nejsou. Nejde o nástroj, který by měl sloužit jako jednoduchá náhrada dlouhodobého investování do ETF nebo akcií. Vyžadují větší porozumění tomu, jak funguje časová hodnota, volatilita a samotná konstrukce kontraktu. Jinými slovy, opce mohou být užitečným doplňkem, ale ne nástrojem, do kterého má smysl vstupovat bez jasného plánu.
Jaké opce XTB nabízí a kolik stojí
Z hlediska podmínek je důležité, že XTB aktuálně nabízí pouze nákup opcí, nikoli jejich vypisování. Na své oficiální stránce uvádí, že jde o americké opce na akcie, které lze uplatnit kdykoli před expirací. Zároveň platforma pracuje výhradně s cash settlementem, tedy bez fyzického dodání podkladového aktiva. To znamená, že při vypořádání nedochází k převodu akcií, ale pouze k finančnímu vyrovnání rozdílu mezi strike cenou a tržní cenou.
V nabídce jsou call i put opce. Call dává právo koupit podkladové aktivum, put naopak právo ho prodat. XTB na své stránce popisuje základní proces jednoduše: investor si vybere instrument a směr, nastaví strike a expiraci, zaplatí prémii a následně pozici spravuje nebo uzavře před expirací. To je důležité i pro začátečníky, protože právě jednoduchost zadání je často tím, co rozhoduje o tom, zda se nový nástroj mezi retailovými klienty skutečně uchytí.
Z pohledu poplatků XTB v aktuálním sazebníku uvádí, že u opcí účtuje 0,25 % jako markup na exekuční ceně prémie. Tento údaj je uveden v tabulce poplatků pro opce. Oficiální dokument zároveň neuvádí samostatnou komisi za držení přes noc a měnový markup u opcí je v této tabulce uveden jako 0 %. V praxi tak klient platí náklad zabudovaný do opční prémie při nákupu a znovu při uzavření pozice se stejným principem nacenění, pokud pozici před expirací zavírá.
Pro koho mohou být opce zajímavé
Novinka v podobě opcí rozšiřuje nabídku XTB směrem k investorům, kteří chtějí pracovat i s aktivnějšími strategiemi. Smysl mohou dávat těm, kdo chtějí spekulovat na růst nebo pokles konkrétních akcií či ETF s předem definovaným maximálním rizikem. Zajímavé mohou být i pro zkušenější investory, kteří si chtějí část portfolia zajistit. Zároveň ale platí, že opce nejsou zkratkou k jednoduchému zbohatnutí. Jejich největší výhodou je flexibilita, ale právě ta jde ruku v ruce s vyšší náročností na pochopení.
Obchodování Opcí je vysoce rizikové. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Informace o nákladech v KID.