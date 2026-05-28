Oura představila nový Ring 5. Je menší, lehčí a umí toho zase o kus víc

Oura Ring 5 má být podle výrobce vůbec nejmenším chytrým prstenem na světě. Oproti předchozí generaci je o 40 % menší, přičemž šířka se zmenšila zhruba o dva milimetry a tloušťka přibližně o 30 %. Nejde tedy jen o kosmetickou úpravu, ale o poměrně zásadní přepracování celé konstrukce. Oura kvůli tomu musela změnit mechanickou, elektrickou, optickou, bateriovou i senzorovou architekturu prstenu. Výsledkem má být zařízení, které na ruce působí mnohem více jako klasický šperk než jako kus nositelné elektroniky.
Novinka bude dostupná ve velikostech 6 až 13 a v šesti barevných provedeních. Základní černá a stříbrná varianta startují na 399 dolarech, zatímco zbylé verze včetně přepracované zlaté, Deep Rose, Brushed Silver a Stealth vyjdou na 499 dolarů. Předobjednávky startují okamžitě a první kusy se začnou rozesílat 4. června. Pro srovnání, předchozí Oura Ring 4 začínal na 349 dolarech, takže levnější tahle generace rozhodně není.
Menší tělo ale neznamená horší výdrž. Naopak. Oura slibuje u Ring 5 výdrž šest až devět dní na jedno nabití, zatímco Ring 4 zvládal pět až osm dní. Výrobce zároveň přepracoval senzory tak, aby měly lepší kontakt s pokožkou, a nasadil výkonnější LED diody. Díky tomu má být měření přesnější napříč různými velikostmi prstů i odstíny pokožky.
Velkou část novinek ale netvoří jen samotný hardware. Oura současně představila nové softwarové funkce, které dorazí nejen na Ring 5, ale také na Oura Ring Gen3 a novější modely. Jednou z nejzajímavějších je Health Radar, který má na pozadí sledovat důležité biometrické signály a upozorňovat na vzorce, kterým by měl uživatel věnovat pozornost. Součástí budou například signály související s krevním tlakem nebo detailnější přehled nočního dýchání.
Oura se navíc snaží posunout od pouhého zobrazování dat k reálné péči. Ve Spojených státech se proto propojí se službou Counsel Health, díky které budou moci uživatelé přímo v aplikaci pokládat zdravotní otázky, získat personalizované rady a spojit se s licencovanými lékaři. Tato služba však bude zpoplatněná zvlášť nad rámec běžného předplatného, které aktuálně stojí 5,99 dolaru měsíčně.
Přibude také živé sledování aktivit. Uživatelé si budou moci spustit trénink a v reálném čase sledovat na telefonu například tempo nebo vzdálenost při běhu či jízdě na kole. Vylepšená má být i automatická detekce aktivit, a to hlavně u méně pohybově výrazných cvičení typu pilates. Oura navíc umožní připojit externí snímače tepové frekvence a zobrazovat tep živě.
Zajímavě zní i nové GLP-1 přehledy pro uživatele užívající příslušné léky, možnost importovat zdravotní záznamy v USA nebo chystaná studie zaměřená na zdraví mozku. Oura chce v jejím rámci zkoumat, jak každodenní návyky, regenerace a fyziologické trendy souvisejí s mentální ostrostí a dlouhodobým zdravím mozku.
Oura Ring 5 tak působí jako přesně ten typ evoluce, který dává smysl. Není to revoluce ve stylu „všechno je jinak“, ale velmi cílené vylepšení toho, co už fungovalo. Prsten je menší, pohodlnější, vydrží déle a zároveň se snaží nabídnout víc než jen další grafy v aplikaci. Otázkou samozřejmě zůstává cena a také nutnost předplatného, která nemusí sednout každému. Pokud ale hledáte chytrou nositelnou elektroniku, která nechce na ruce vypadat jako sportovní hodinky, Oura Ring 5 může být jednou z nejzajímavějších novinek letošního roku.