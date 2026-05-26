Ferrari představilo svůj první elektromobil! Design navrhl bývalý šéfdesignér Apple Jony Ive

Ferrari se pouští do nové éry. Slavná italská automobilka totiž představila svůj vůbec první plně elektrický vůz s názvem Luce, který je zajímavý nejen pohonem, ale i tím, kdo se podílel na jeho designu. Ruku k dílu totiž přiložil Jony Ive, tedy bývalý šéfdesignér Applu, společně s Marcem Newsonem a jejich kreativním studiem LoveFrom.
Ferrari popisuje design vozu jako čistý, jednoduchý a sjednocený napříč exteriérem, interiérem i samotným rozhraním. Karoserie má působit hladce, nepřerušovaně a téměř jako jednolitá skořepina. Zaujmout mají také plovoucí aerodynamická křídla vpředu i vzadu, která vozu dodávají futuristický nádech, aniž by se Ferrari úplně vzdalo své typické elegance.
Interiér pak podle automobilky kombinuje klasickou mechaniku s moderní digitální vrstvou. Nechybí přesně zpracovaná tlačítka, otočné ovladače, přepínače ani multifunkční displeje. Právě tohle spojení fyzických prvků a digitálního prostředí zní v době, kdy se mnoho automobilek snaží všechno nacpat do dotykových obrazovek, docela sympaticky. Tříramenný volant je navíc vyroben ze 100% recyklovaného hliníku.
Technicky jde samozřejmě o pořádné monstrum. Čtyřdveřové a pětimístné Ferrari Luce pohání čtyři elektromotory s výkonem až 1035 koní. Energii dodává baterie s kapacitou 122 kWh a zrychlení z 0 na 100 km/h má vůz zvládnout za pouhých 2,5 sekundy. Jinými slovy, i když jde o elektromobil, Ferrari se rozhodně nechystá ztratit svou pověst extrémně rychlých aut.
Součástí výbavy bude také samostatná aplikace, přes kterou půjde ovládat klimatizaci, nastavovat nabíjení nebo sledovat aktuální stav vozu. Cena v Evropě začne na 550 000 eurech, tedy zhruba 640 000 dolarech. Výroba má odstartovat na konci roku 2026 a do Spojených států se Luce dostane ve druhém čtvrtletí roku 2027.
Celé je to zajímavé i v kontextu Applu. Ten totiž dlouhé roky údajně pracoval na vlastním elektromobilu, jenže projekt nakonec loni definitivně zrušil. Jony Ive se tak k elektrickému autu nakonec dostal jinou cestou. A nutno říct, že spojení Ferrari, elektromobility a designového rukopisu člověka, který stál za nejikoničtějšími produkty Applu, zní minimálně hodně lákavě.