EVOLVEO DoorPhone ID-1: Chytrý videotelefon s biometrickým zabezpečením, Full HD kamerou a aplikací Tuya pro moderní vstup bez klíčů

EVOLVEO rozšiřuje své portfolio produktů pro chytrou domácnost a bezpečnost o moderní přístupový systém EVOLVEO DoorPhone ID-1. Tento pokročilý 2drátový videotelefon přináší komplexní řešení pro rodinné domy, byty či kanceláře a kombinuje špičkové zabezpečení, maximální uživatelský komfort a plnou kontrolu nad vstupem do objektu, a to i na dálku prostřednictvím chytrého telefonu.
Otisk prstu a RFID čipy
Základem venkovní jednotky modelu DoorPhone ID-1 je integrovaná čtečka otisků prstů s kapacitou až pro 100 uživatelů a bezdotyková čtečka RFID čipů (125 kHz). Kompletní správa oprávnění probíhá velmi jednoduše přímo v systému. V případě ztráty přístupového čipu jej lze během několika sekund deaktivovat bez nutnosti jakékoliv mechanické výměny zámků. Veškerá biometrická data jsou pro maximální ochranu soukromí ukládána výhradně lokálně v zařízení, nikoliv na vzdálený cloud.
Ostrý Full HD obraz a panoramatický přehled
Venkovní panel v odolném hliníkovém provedení disponuje integrovanou Full HD kamerou (1080p), která zprostředkovává dokonale ostrý obraz návštěvníka. Díky extrémně širokému úhlu záběru 170° má majitel domu kompletní přehled nejen o osobě stojící přímo u zvonku, ale i o celém prostoru před vstupem. Nechybí ani noční přísvit pro spolehlivou identifikaci za zhoršených světelných podmínek.
Kontrola nad domovem odkudkoliv díky platformě Tuya
Díky vestavěné WiFi konektivitě (2,4 GHz) a integraci do ekosystému Tuya Smart jsou uživatelé ve spojení se svým domovem, ať už jsou kdekoliv. Pokud návštěva nebo kurýr zazvoní na zvonek, mobilní aplikace okamžitě odešle notifikaci na chytrý telefon (iOS/Android). Uživatel může s osobou u dveří obousměrně komunikovat přes vestavěný mikrofon a reproduktor, sledovat živý video stream a na dálku otevřít vstupní branku či pojezdovou bránu. Venkovní stanice je totiž vybavena dvěma nezávislými relé výstupy.
7″ dotykový monitor a podpora ONVIF kamer
Dominantou interiérové části je 7″ barevný dotykový monitor, který slouží jako intuitivní ovládací centrum. Systém vyniká skvělou rozšiřitelností, celkově podporuje zapojení až 4 monitorů, 2 venkovních jednotek a také 2 IP kamer standardu ONVIF. Monitor tak může sloužit jako přehledné centrum domácího kamerového systému pro přepínání obrazu ze zahrady či příjezdové cesty. Navíc díky slotu na microSD kartu umí v pohotovostním režimu fungovat jako digitální fotorámeček, který esteticky doplňuje interiér.
Snadná a rychlá montáž
EVOLVEO DoorPhone ID-1 využívá 2vodičové nepolarizované zapojení. To zásadně zjednodušuje montáž bez nutnosti tahání složité kabeláže a činí ze systému ideální volbu pro modernizaci starších stávajících domovních zvonků, kde lze využít původní vedení.
Varianta se dvěma monitory
V nabídce je i zvýhodněná varianta EVOLVEO DoorPhone ID-2 dodávaná v sadě se dvěma dotykovými monitory.
Cena a dostupnost
Chytrý videotelefon EVOLVEO DoorPhone ID-1 je k dostání prostřednictvím sítě vybraných prodejců a distributorů a také v internetovém obchodě www.evolveo.cz. Doporučená cena je 5 690 Kč včetně DPH.
Varianta EVOLVEO DoorPhone ID-2 se dvěma monitory je k dostání za doporučenou cenu 7 590 Kč včetně DPH.
