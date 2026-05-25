Apple chystá záhadná nová sluchátka!

J. Jan Vajdák
Americký Federální úřad pro komunikace (FCC) zveřejnil dokumenty k dosud nepředstavenému jablečnému produktu. Zařízení nese modelové označení A3577. Dokumenty ho popisují jako bezdrátová náhlavní Bluetooth sluchátka. Fanoušci tak okamžitě začali spekulovat o dalším přírůstku do rodiny audia.

Záhadný model s utajeným designem

Nalezené záznamy téměř jistě neukazují na sluchátka AirPods Max 2. Druhá generace prémiového modelu totiž nese označení A3454. Většina klíčových technických dokumentů navíc aktuálně podléhá přísnému informačnímu embargu. Apple o toto dočasné utajení žádá u certifikačních úřadů zcela běžně.

Na veřejnost se proto dostal pouze zjednodušený nákres. Ten ukazuje čistě umístění povinného identifikačního štítku. Kresba ale záměrně zachycuje naprosto tuctový náušník bez jakýchkoliv konkrétních poznávacích znaků. Jisté je momentálně pouze to, že konstrukčně půjde o velká sluchátka přes uši.

Pravděpodobný nástupce pro řadu Beats

Absence detailních informací nahrává nejrůznějším odhadům. Nejpravděpodobněji se aktuálně jeví příchod nového produktu pod dceřinou značkou Beats. Trh vyhlíží především vylepšenou verzi oblíbených náhlavních sluchátek Beats Studio Pro. Původní generace dorazila na pulty obchodů v červenci roku 2023. Letos tak slaví už bezmála tři roky. Upgrade po takové době by proto byl naprosto logickým a očekávaným krokem.

Objevování chystaných novinek ve veřejných databázích je už tradičním folklórem celého technologického odvětví. Apple se sice snaží maximální množství citlivých informací utajit. Zveřejněná modelová čísla ale vždy spolehlivě prozradí blížící se start prodeje.

Možné brzké uvedení cenově dostupné alternativy ze stáje Beats je dle mého skvělou zprávou pro všechny uživatele. Získají tak vysoce kvalitní zvuk i těsnou provázanost s celým jablečným ekosystémem bez nutnosti utrácet za podstatně dražší prémiové modely z řady AirPods. Možná ale jde o zcela něco nového. Moudřejší budeme snad již brzy.

