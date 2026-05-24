Safari na iPhonu může prozradit víc, než si myslíte! Tohle nastavení stojí za změnu

Safari na iPhonu je navržené tak, aby bylo rychlé a pohodlné. Jenže některé funkce, které mají šetřit čas, mohou zároveň zbytečně odhalovat vaše soukromí. Typickým příkladem jsou návrhy posledního vyhledávání, které se zobrazí hned po klepnutí do adresního řádku nebo při otevření nové karty.
Na první pohled jde o nenápadnou drobnost. Ve chvíli, kdy ale telefon půjčíte někomu dalšímu, může být situace trochu nepříjemná. Stačí pár sekund a druhý člověk vidí, co jste v poslední době hledali. A nemusí jít nutně o nic citlivého. Někdy člověku jednoduše není příjemné, když se mu přes rameno zobrazují pracovní témata, zdravotní dotazy, dárky pro rodinu nebo úplné náhodnosti, které googlil ve dvě ráno.
Safari přitom umožňuje tuto funkci velmi jednoduše vypnout.
Kde vypnout poslední hledání v Safari
Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Safari. Tam stačí najít přepínač Zobrazit poslední hledání a deaktivovat ho.
Jakmile funkci vypnete, Safari přestane při otevření nové karty nabízet seznam předchozích hledaných výrazů. Vyhledávací pole tak zůstane čisté a nikdo neuvidí, co jste naposledy zadávali.
Celá změna funguje okamžitě a není potřeba restartovat iPhone ani prohlížeč.
Fotogalerie
Právě podobná nastavení bývají často přehlížená, přesto mají na každodenní používání telefonu větší vliv, než by se mohlo zdát. iPhone dnes běžně půjčujeme dětem kvůli videu, kolegům kvůli fotce nebo známým třeba při hledání adresy. A člověk si často ani neuvědomí, kolik osobních informací se během pár sekund může zobrazit.
Pokud naopak používáte iPhone čistě pro sebe a často se vracíte ke stejným tématům, mohou být návrhy posledního hledání praktické. Safari díky nim dokáže urychlit opakované vyhledávání a není potřeba znovu vypisovat stejné fráze. Je tedy hlavně na vás, jestli dáte přednost pohodlí, nebo většímu soukromí. Dobré ale je, že Apple umožňuje obě varianty jednoduše přizpůsobit.